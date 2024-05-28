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Крупнейший в РФ разработчик оценил объем отечественного рынка виртуализации - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Крупнейший в РФ разработчик оценил объем отечественного рынка виртуализации
Крупнейший в РФ разработчик оценил объем отечественного рынка виртуализации - 28.05.2024, ПРАЙМ
Крупнейший в РФ разработчик оценил объем отечественного рынка виртуализации
Объем рынка виртуализации в РФ превышает 70 миллиардов рублей, и компания "Базис" планирует в течение трех лет занять его половину, заявил в интервью РИА... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T07:17+0300
2024-05-28T07:17+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Объем рынка виртуализации в РФ превышает 70 миллиардов рублей, и компания "Базис" планирует в течение трех лет занять его половину, заявил в интервью РИА Новости глава компании, вице-президент по ИТ эксплуатации и инфраструктуре "Ростелекома" Давид Мартиросов. "Если, например, рынок виртуализации без дополнительных услуг составляет примерно 10 миллиардов рублей, а общий рынок оценивается в 57-70 миллиардов рублей, то наша доля - 30%. Но это очень грубая оценка", - сказал Мартиросов. По его словам, "Базис" заказал консалтинговым компаниям исследование рынка, чтобы получить более точные оценки. "Я думаю, что рынок больше по объему. Соответственно, пока наша доля меньше. По моему мнению, к оценке надо всегда подходить консервативно", – добавил он. "Наша заявленная амбиция – в течение 3 лет занять половину всего российского рынка виртуализации с учетом доли иностранного ПО", - сказал он. "И судя по той динамике, которая сейчас есть, мы эту задачу можем выполнить с опережением", – уверен Мартиросов. Весной текущего года "Базис" купил другого разработчика систем виртуализации – компанию "Рустэк", и планирует новые приобретения, рассказал он. "На этом этапе я пока не готов рассказать детали, идут переговоры. Мы планируем приобрести минимум три компании в течение этого и следующего года", - сказал Мартиросов. Компания "Базис" - один из ведущих российских разработчиков программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры. Компания образована в результате создания СП "Облачная платформа" тремя крупными игроками IT-рынка: "Ростелеком", YADRO и Rubytech.
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технологии, виртуальная реальность, софт
Экономика, Технологии, Виртуальная реальность, софт
07:17 28.05.2024
 
Крупнейший в РФ разработчик оценил объем отечественного рынка виртуализации

"Базис": объем российского рынка виртуализации превышает 70 миллиардов рублей

© fotolia.com / strixcode !Ноутбук
!Ноутбук - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© fotolia.com / strixcode
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Объем рынка виртуализации в РФ превышает 70 миллиардов рублей, и компания "Базис" планирует в течение трех лет занять его половину, заявил в интервью РИА Новости глава компании, вице-президент по ИТ эксплуатации и инфраструктуре "Ростелекома" Давид Мартиросов.
"Если, например, рынок виртуализации без дополнительных услуг составляет примерно 10 миллиардов рублей, а общий рынок оценивается в 57-70 миллиардов рублей, то наша доля - 30%. Но это очень грубая оценка", - сказал Мартиросов.
По его словам, "Базис" заказал консалтинговым компаниям исследование рынка, чтобы получить более точные оценки. "Я думаю, что рынок больше по объему. Соответственно, пока наша доля меньше. По моему мнению, к оценке надо всегда подходить консервативно", – добавил он.
"Наша заявленная амбиция – в течение 3 лет занять половину всего российского рынка виртуализации с учетом доли иностранного ПО", - сказал он. "И судя по той динамике, которая сейчас есть, мы эту задачу можем выполнить с опережением", – уверен Мартиросов.
Весной текущего года "Базис" купил другого разработчика систем виртуализации – компанию "Рустэк", и планирует новые приобретения, рассказал он.
"На этом этапе я пока не готов рассказать детали, идут переговоры. Мы планируем приобрести минимум три компании в течение этого и следующего года", - сказал Мартиросов.
Компания "Базис" - один из ведущих российских разработчиков программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры. Компания образована в результате создания СП "Облачная платформа" тремя крупными игроками IT-рынка: "Ростелеком", YADRO и Rubytech.
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