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НДФЛ на доход от вкладов до 2,4 млн руб в год останется 13 процентов

НДФЛ на доход от вкладов до 2,4 млн руб в год останется 13 процентов - 28.05.2024, ПРАЙМ

НДФЛ на доход от вкладов до 2,4 млн руб в год останется 13 процентов

Минфин России предложил сохранить ставку НДФЛ в 13% для доходов со вкладов, ценных бумаг и долей участия в размере до 2,4 миллиона рублей в год, на доход свыше... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T22:22+0300

2024-05-28T22:22+0300

2024-05-28T22:22+0300

ндфл

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антон силуанов

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минфин России предложил сохранить ставку НДФЛ в 13% для доходов со вкладов, ценных бумаг и долей участия в размере до 2,4 миллиона рублей в год, на доход свыше этой суммы ставка составит 15% без дальнейшей прогрессии, говорится в материалах ведомства.Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. В ведомстве отметили, что прогрессивное налогообложение затронет только 2 миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2% работающего населения России."Ставка налогообложения процентных доходов от депозитов, от реализации ценных бумаг и долей участия также составит 13% НДФЛ до 2,4 миллиона рублей и свыше этой суммы - 15% без дальнейшей прогрессии. Сохранение уровня ставок направлено на стимулирование граждан к формированию сбережений. Это несет в себе социальный аспект, чтобы повышение налоговой нагрузки не затронуло большую часть граждан нашей страны, хранящих свои сбережения в банках", - говорится в документах.Отмечается, что льгота при более чем пятилетнем владении ценными бумагами и долями, в соответствии с которой налог с доходов по ним не уплачивается, прекратит свое действие в том случае, если доходы налогоплательщика за год превысят 50 миллионов рублей по соответствующей налоговой базе."Отмена этой льготы также является олицетворением принципа справедливого налогообложения, когда для небольших розничных инвесторов условия налогообложения не меняются, а для людей с высокими доходами преференция будет отменена", - пояснили в ведомстве.

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ндфл, прогрессивная шкала ндфл, банковские вклады, антон силуанов, минфин