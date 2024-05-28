https://1prime.ru/20240528/vlast-848609235.html

Путин назвал единственную легитимную власть в Киеве

Путин назвал единственную легитимную власть в Киеве - 28.05.2024, ПРАЙМ

Путин назвал единственную легитимную власть в Киеве

Согласно Основному закону Украины, при военном положении полномочия верховной власти переходят спикеру парламента, сказал президент России Владимир Путин во... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T16:25+0300

2024-05-28T16:25+0300

2024-05-28T16:27+0300

политика

владимир путин

владимир зеленский

украина

рада

верховная рада

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ТАШКЕНТ, 28 мая - ПРАЙМ. Согласно Основному закону Украины, при военном положении полномочия верховной власти переходят спикеру парламента, сказал президент России Владимир Путин во время пресс-подхода в Узбекистане."Есть статья 111 конституции Украины. Тем более, что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются", - указал Путин.Двадцатого мая истек предусмотренный Конституцией срок полномочий Владимира Зеленского. Президентские выборы на Украине, которые должны были состояться в 2024 году, так и не провели, что вызвало множество вопросов о легитимности действующий в Киеве власти. Как заявлял по этому поводу сам Зеленский, выборы сейчас "несвоевременны". Спикером Верховной рады является Руслан Стефанчук.Военное положение на Украине было введено после начала боевых действий 24 февраля 2022 года. Тогда же была объявлена мобилизация. С тех пор они продлевались много раз.

https://1prime.ru/20240528/ukraina-848608846.html

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владимир путин, владимир зеленский, украина, рада, верховная рада