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Володин призвал ускорить введение запрета на продажу энергетиков детям
Володин призвал ускорить введение запрета на продажу энергетиков детям - 28.05.2024, ПРАЙМ
Володин призвал ускорить введение запрета на продажу энергетиков детям
Правильным решение будет скорейшее рассмотрение и принятие законопроекта о запрете продажи энергетиков детям, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:49+0300
2024-05-28T13:49+0300
2024-05-28T13:49+0300
вячеслав володин
энергетики
дети
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Правильным решение будет скорейшее рассмотрение и принятие законопроекта о запрете продажи энергетиков детям, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщила пресс-служба ГД журналистам. "Это касается здоровья детей, поэтому правильно нам с вами как можно быстрее этот законопроект рассмотреть, принять, самое главное — выработать решение", – сказал спикер. По данным пресс-службы, Володин поручил первому зампредседателя ГД Александру Жукову и профильному комитету ускорить работу над проектом о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, проработать этот вопрос совместно с другими профильными комитетами и правительством РФ и выйти на принятие соответствующего решения.
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вячеслав володин, энергетики, дети
Вячеслав Володин, энергетики, дети
Володин призвал ускорить введение запрета на продажу энергетиков детям
Володин: необходимо быстрее принять проект о запрете продажи энергетиков детям
МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Правильным решение будет скорейшее рассмотрение и принятие законопроекта о запрете продажи энергетиков детям, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщила пресс-служба ГД журналистам.
"Это касается здоровья детей, поэтому правильно нам с вами как можно быстрее этот законопроект рассмотреть, принять, самое главное — выработать решение", – сказал спикер.
По данным пресс-службы, Володин поручил первому зампредседателя ГД Александру Жукову и профильному комитету ускорить работу над проектом о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, проработать этот вопрос совместно с другими профильными комитетами и правительством РФ и выйти на принятие соответствующего решения.
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