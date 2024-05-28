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Володин призвал ускорить введение запрета на продажу энергетиков детям

Володин призвал ускорить введение запрета на продажу энергетиков детям - 28.05.2024, ПРАЙМ

Володин призвал ускорить введение запрета на продажу энергетиков детям

Правильным решение будет скорейшее рассмотрение и принятие законопроекта о запрете продажи энергетиков детям, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T13:49+0300

2024-05-28T13:49+0300

2024-05-28T13:49+0300

вячеслав володин

энергетики

дети

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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Правильным решение будет скорейшее рассмотрение и принятие законопроекта о запрете продажи энергетиков детям, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщила пресс-служба ГД журналистам. "Это касается здоровья детей, поэтому правильно нам с вами как можно быстрее этот законопроект рассмотреть, принять, самое главное — выработать решение", – сказал спикер. По данным пресс-службы, Володин поручил первому зампредседателя ГД Александру Жукову и профильному комитету ускорить работу над проектом о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, проработать этот вопрос совместно с другими профильными комитетами и правительством РФ и выйти на принятие соответствующего решения.

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вячеслав володин, энергетики, дети