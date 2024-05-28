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Предвестник новой эры. Русские бомбы сломили дух ВСУ - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Предвестник новой эры. Русские бомбы сломили дух ВСУ
Предвестник новой эры. Русские бомбы сломили дух ВСУ - 28.05.2024, ПРАЙМ
Предвестник новой эры. Русские бомбы сломили дух ВСУ
Российские авиационные бомбы стали предвестником новой эры в конфликте, они подрывают боевой дух украинских военных и срывают планы по мобилизации. Об этом... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T09:59+0300
2024-05-28T09:59+0300
вооружения
авиабомбы
россия
всу
сво
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российские авиационные бомбы стали предвестником новой эры в конфликте, они подрывают боевой дух украинских военных и срывают планы по мобилизации. Об этом сообщает норвежское издание NRK.Как отмечает автор статьи, дешевые и мощные планирующие бомбы стали одним из важнейших видов российского оружия в зоне спецоперации. Авиабомбы оснащены маленькими крыльями, которые позволяют планировать к цели, находящейся на расстоянии до 70 километров, GPS-приемниками для точного наведения, а также обладают очень высокой взрывной силой.“Эти бомбы представляют собой очень серьезную угрозу”, - заявил NRK профессор из Академии национальной обороны Тормуд Хейер, добавив, что оружие подрывает "боевой дух украинских солдат и мешают выполнять план по мобилизации”."Один обозреватель даже назвал бомбы предвестником “новой эры” украинского конфликта", - добавляет издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
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авиабомбы, россия, всу, сво
Вооружения, Авиабомбы, РОССИЯ, ВСУ, СВО
09:59 28.05.2024
 
Предвестник новой эры. Русские бомбы сломили дух ВСУ

NRK: планирующие бомбы стали предвестником новой эры в конфликте на Украине

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУправляемый планирующий боеприпас "Гром-32" и авиационная модульная ракета малой дальности Х-38МЛЭ
Управляемый планирующий боеприпас Гром-32 и авиационная модульная ракета малой дальности Х-38МЛЭ - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российские авиационные бомбы стали предвестником новой эры в конфликте, они подрывают боевой дух украинских военных и срывают планы по мобилизации. Об этом сообщает норвежское издание NRK.
Как отмечает автор статьи, дешевые и мощные планирующие бомбы стали одним из важнейших видов российского оружия в зоне спецоперации. Авиабомбы оснащены маленькими крыльями, которые позволяют планировать к цели, находящейся на расстоянии до 70 километров, GPS-приемниками для точного наведения, а также обладают очень высокой взрывной силой.
“Эти бомбы представляют собой очень серьезную угрозу”, - заявил NRK профессор из Академии национальной обороны Тормуд Хейер, добавив, что оружие подрывает "боевой дух украинских солдат и мешают выполнять план по мобилизации”.
"Один обозреватель даже назвал бомбы предвестником “новой эры” украинского конфликта", - добавляет издание.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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ВооруженияАвиабомбыРОССИЯВСУСВО
 
 
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