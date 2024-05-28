https://1prime.ru/20240528/vooruzheniya-848609981.html

Путин не увидел желания США договариваться в сфере вооружений

Путин не увидел желания США договариваться в сфере вооружений - 28.05.2024, ПРАЙМ

Путин не увидел желания США договариваться в сфере вооружений

США пока не показали желания договариваться с Россией в области стратегических вооружений, заявил президент Владимир Путин в рамках пресс-подхода по итогам... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T16:35+0300

2024-05-28T16:35+0300

2024-05-28T16:44+0300

вооружения

владимир путин

россия

сша

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. США пока не показали желания договариваться с Россией в области стратегических вооружений, заявил президент Владимир Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Глава государства отметил, что Вашингтон хотел обсудить сотратегические вооружения."Но что-то мы не видим большого желания это делать. Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы как бы не видим. Посмотрим, что будет происходить дальше", - сказал он.Ранее в марте сенатор от Демократической партии США Эдвард Маркинс внес в конгресс резолюцию, призывающую Россию вернуться к участию в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2023 году заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.

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владимир путин, россия, сша