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Путин не увидел желания США договариваться в сфере вооружений - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Путин не увидел желания США договариваться в сфере вооружений
Путин не увидел желания США договариваться в сфере вооружений - 28.05.2024, ПРАЙМ
Путин не увидел желания США договариваться в сфере вооружений
США пока не показали желания договариваться с Россией в области стратегических вооружений, заявил президент Владимир Путин в рамках пресс-подхода по итогам... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T16:35+0300
2024-05-28T16:44+0300
вооружения
владимир путин
россия
сша
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. США пока не показали желания договариваться с Россией в области стратегических вооружений, заявил президент Владимир Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Глава государства отметил, что Вашингтон хотел обсудить сотратегические вооружения."Но что-то мы не видим большого желания это делать. Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы как бы не видим. Посмотрим, что будет происходить дальше", - сказал он.Ранее в марте сенатор от Демократической партии США Эдвард Маркинс внес в конгресс резолюцию, призывающую Россию вернуться к участию в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2023 году заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
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владимир путин, россия, сша
Вооружения, Владимир Путин, РОССИЯ, США
16:35 28.05.2024 (обновлено: 16:44 28.05.2024)
 
Путин не увидел желания США договариваться в сфере вооружений

Путин: США хотели договариваться с РФ в сфере вооружения, но пока этого желания не видно

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкБронеавтомобили
Бронеавтомобили - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. США пока не показали желания договариваться с Россией в области стратегических вооружений, заявил президент Владимир Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
Глава государства отметил, что Вашингтон хотел обсудить сотратегические вооружения.
"Но что-то мы не видим большого желания это делать. Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы как бы не видим. Посмотрим, что будет происходить дальше", - сказал он.
Ранее в марте сенатор от Демократической партии США Эдвард Маркинс внес в конгресс резолюцию, призывающую Россию вернуться к участию в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2023 году заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
*Американский стратегический бомбардировщик B-52 - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
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ВооруженияВладимир ПутинРОССИЯСША
 
 
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