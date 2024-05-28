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В России запустят тур выходного на космодром Восточный

В России запустят тур выходного на космодром Восточный - 28.05.2024, ПРАЙМ

В России запустят тур выходного на космодром Восточный

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") запустит тур выходного дня из Хабаровска на космодром Восточный в Амурскую область, сообщает... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T06:56+0300

2024-05-28T06:56+0300

2024-05-28T06:56+0300

экономика

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космодром "восточный"

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ХАБАРОВСК, 28 мая - ПРАЙМ. Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") запустит тур выходного дня из Хабаровска на космодром Восточный в Амурскую область, сообщает пресс-служба ведомства. "Совместно с АО "ФПК" предлагаем впервые отправиться в железнодорожный тур выходного дня "Просто космос" в Амурскую область. Цель поездки - узнать, как работает знаменитый космодромом "Восточный". Путешествие рекомендуется всем любителям астрономии, истории освоения космоса, космонавтики и ракетостроения. Маршрут тура: Хабаровск – Циолковский (станция Ледяная) – Хабаровск", - сообщается в Telegram-канале ДВЖД. Во время экскурсии запланировано: посещение музея космодрома, где собраны уникальные экспонаты: спутник, скафандр и даже спускаемая капсула Союз ТМА-07М; поход в сердце космодрома – технический комплекс; выход на стартовую площадку, откуда совершаются пуски ракет. Отмечается, что рейсы "Просто космос" состоятся 14 июня, 19 июля, 16 августа, 20 сентября, 18 октября и 15 ноября. Из Хабаровска путешественники будут отправляться по пятницам вечером и возвращаться в воскресенье рано утром. В стоимость тура входит трансфер, питание, услуги гида и входные билеты на экскурсионные объекты. Кроме того, жителям и гостям Хабаровска предлагается посетить самые известные природные достопримечательности края, отправившись в тур выходного дня "Комсомольский экспресс". Туристы увидят "миниатюрный Байкал" – озеро Амут с удивительно прозрачной водой, побывают на вершине хребта Мяо Чан, посетят усадьбу Комсомольского заповедника, краеведческий музей Комсомольска-на-Амуре, а также экспоцентр авиационного завода имени Юрия Гагарина. Первый рейс состоится уже 21 июня. Путешествие рассчитано на два дня и три ночи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

внутренний туризм, россия, ржд, космодром "восточный"