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"Я вижу обратное". Французский журналист разоблачил ложь Зеленского - 28.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240528/vsu-848595948.html
"Я вижу обратное". Французский журналист разоблачил ложь Зеленского
"Я вижу обратное". Французский журналист разоблачил ложь Зеленского - 28.05.2024, ПРАЙМ
"Я вижу обратное". Французский журналист разоблачил ложь Зеленского
Дефицит боеприпасов в ВСУ сохраняется, несмотря на заверения Владимира Зеленского в обратном. Об этом заявил работавший на территории Украины журналист издания... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T12:14+0300
2024-05-28T12:14+0300
вооружения
всу
франция
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Дефицит боеприпасов в ВСУ сохраняется, несмотря на заверения Владимира Зеленского в обратном. Об этом заявил работавший на территории Украины журналист издания Monde Эммануэль Гриншпан.Он напомнил, что Зеленский 16 мая заявил об отсутствии жалоб бригад Вооруженных сил Украины на нехватку боеприпасов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Я вижу обратное: общие жалобы на нехватку артиллерийских снарядов, ракет и средств противовоздушной обороны", - отметил Гриншпан.По словам журналиста, эксперты называют соотношение числа снарядов, выпущенных Россией и Украиной, составляет от 8:1 до 15:1. "Из чего я делаю вывод, что заявления Владимира Зеленского не соответствуют реальному положению дел на местах", - заключил он.Полный текст читайте на ИноСМИ
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всу, франция, владимир зеленский
Вооружения, ВСУ, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский
12:14 28.05.2024
 
"Я вижу обратное". Французский журналист разоблачил ложь Зеленского

Журналист Monde: ВСУ все еще не хватает снарядов, несмотря на слова Зеленского

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Дефицит боеприпасов в ВСУ сохраняется, несмотря на заверения Владимира Зеленского в обратном. Об этом заявил работавший на территории Украины журналист издания Monde Эммануэль Гриншпан.
Он напомнил, что Зеленский 16 мая заявил об отсутствии жалоб бригад Вооруженных сил Украины на нехватку боеприпасов.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Я вижу обратное: общие жалобы на нехватку артиллерийских снарядов, ракет и средств противовоздушной обороны", - отметил Гриншпан.
По словам журналиста, эксперты называют соотношение числа снарядов, выпущенных Россией и Украиной, составляет от 8:1 до 15:1.
"Из чего я делаю вывод, что заявления Владимира Зеленского не соответствуют реальному положению дел на местах", - заключил он.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
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