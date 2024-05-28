https://1prime.ru/20240528/vsu-848595948.html

"Я вижу обратное". Французский журналист разоблачил ложь Зеленского

"Я вижу обратное". Французский журналист разоблачил ложь Зеленского - 28.05.2024, ПРАЙМ

"Я вижу обратное". Французский журналист разоблачил ложь Зеленского

Дефицит боеприпасов в ВСУ сохраняется, несмотря на заверения Владимира Зеленского в обратном. Об этом заявил работавший на территории Украины журналист издания... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T12:14+0300

2024-05-28T12:14+0300

2024-05-28T12:14+0300

вооружения

всу

франция

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Дефицит боеприпасов в ВСУ сохраняется, несмотря на заверения Владимира Зеленского в обратном. Об этом заявил работавший на территории Украины журналист издания Monde Эммануэль Гриншпан.Он напомнил, что Зеленский 16 мая заявил об отсутствии жалоб бригад Вооруженных сил Украины на нехватку боеприпасов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Я вижу обратное: общие жалобы на нехватку артиллерийских снарядов, ракет и средств противовоздушной обороны", - отметил Гриншпан.По словам журналиста, эксперты называют соотношение числа снарядов, выпущенных Россией и Украиной, составляет от 8:1 до 15:1. "Из чего я делаю вывод, что заявления Владимира Зеленского не соответствуют реальному положению дел на местах", - заключил он.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240527/zelenskiy-848554774.html

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всу, франция, владимир зеленский