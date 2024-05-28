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"Я вижу обратное". Французский журналист разоблачил ложь Зеленского
"Я вижу обратное". Французский журналист разоблачил ложь Зеленского - 28.05.2024, ПРАЙМ
"Я вижу обратное". Французский журналист разоблачил ложь Зеленского
Дефицит боеприпасов в ВСУ сохраняется, несмотря на заверения Владимира Зеленского в обратном. Об этом заявил работавший на территории Украины журналист издания... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T12:14+0300
2024-05-28T12:14+0300
2024-05-28T12:14+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Дефицит боеприпасов в ВСУ сохраняется, несмотря на заверения Владимира Зеленского в обратном. Об этом заявил работавший на территории Украины журналист издания Monde Эммануэль Гриншпан.Он напомнил, что Зеленский 16 мая заявил об отсутствии жалоб бригад Вооруженных сил Украины на нехватку боеприпасов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Я вижу обратное: общие жалобы на нехватку артиллерийских снарядов, ракет и средств противовоздушной обороны", - отметил Гриншпан.По словам журналиста, эксперты называют соотношение числа снарядов, выпущенных Россией и Украиной, составляет от 8:1 до 15:1. "Из чего я делаю вывод, что заявления Владимира Зеленского не соответствуют реальному положению дел на местах", - заключил он.Полный текст читайте на ИноСМИ
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всу, франция, владимир зеленский
Вооружения, ВСУ, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский
"Я вижу обратное". Французский журналист разоблачил ложь Зеленского
Журналист Monde: ВСУ все еще не хватает снарядов, несмотря на слова Зеленского
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ.
Дефицит боеприпасов в ВСУ сохраняется, несмотря на заверения Владимира Зеленского в обратном. Об этом заявил работавший на территории Украины журналист издания Monde
Эммануэль Гриншпан.
Он напомнил, что Зеленский 16 мая заявил об отсутствии жалоб бригад Вооруженных сил Украины на нехватку боеприпасов.
"Я вижу обратное: общие жалобы на нехватку артиллерийских снарядов, ракет и средств противовоздушной обороны", - отметил Гриншпан.
По словам журналиста, эксперты называют соотношение числа снарядов, выпущенных Россией и Украиной, составляет от 8:1 до 15:1.
"Из чего я делаю вывод, что заявления Владимира Зеленского не соответствуют реальному положению дел на местах", - заключил он.
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