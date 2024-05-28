https://1prime.ru/20240528/vtb-848616192.html

ВТБ повышает ставки по ипотеке по своим программам на один п.п.

ВТБ повышает ставки по ипотеке по своим программам на один п.п. - 28.05.2024, ПРАЙМ

ВТБ повышает ставки по ипотеке по своим программам на один п.п.

ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке по своим программам на один процентный пункт, минимальная стоимость таких кредитов составит 17,5% годовых, сообщила... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T21:17+0300

2024-05-28T21:17+0300

2024-05-28T21:18+0300

экономика

втб

ипотека

ставки

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:172:2898:1802_1920x0_80_0_0_aec1c46999d566f01e206d5427839b72.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке по своим программам на один процентный пункт, минимальная стоимость таких кредитов составит 17,5% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации. "В связи с выросшей за месяц стоимостью ОФЗ более чем на 1 п.п. ВТБ пересматривает условия по собственным ипотечным программам. С 29 мая банк увеличит базовую ставку на 1 процентный пункт. Средства на покупку квартир на первичном и вторичном рынке будут доступны от 17,5% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе не менее 30% и крупном размере кредита", - сказано в сообщении. При этом для будущих зарплатных клиентов ставка будет от 17,4%, добавили в пресс-службе. Одновременно банк пересмотрит параметры финансирования нежилых помещений, в результате минимальная ставка на машино-места и кладовки составит 18,6% годовых, на коммерческие помещения – 19,1%. "Клиенты, получившие одобрение заявок до 29 мая, смогут воспользоваться ранее действовавшими условиями до 13 июля включительно", - пояснили в банке. Там также добавили, что на фоне ожиданий сохранения высокой ключевой ставки продолжительное время ВТБ ожидает усиления роста активности вкладчиков, поэтому рассматривает возможность улучшения условий по депозитам и накопительным счетам для физлиц.

https://1prime.ru/20240528/gosduma-848604743.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, ипотека, ставки