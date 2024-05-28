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ВТБ повышает ставки по ипотеке по своим программам на один п.п. - 28.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240528/vtb-848616192.html
ВТБ повышает ставки по ипотеке по своим программам на один п.п.
ВТБ повышает ставки по ипотеке по своим программам на один п.п. - 28.05.2024, ПРАЙМ
ВТБ повышает ставки по ипотеке по своим программам на один п.п.
ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке по своим программам на один процентный пункт, минимальная стоимость таких кредитов составит 17,5% годовых, сообщила... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T21:17+0300
2024-05-28T21:18+0300
экономика
втб
ипотека
ставки
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке по своим программам на один процентный пункт, минимальная стоимость таких кредитов составит 17,5% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации. "В связи с выросшей за месяц стоимостью ОФЗ более чем на 1 п.п. ВТБ пересматривает условия по собственным ипотечным программам. С 29 мая банк увеличит базовую ставку на 1 процентный пункт. Средства на покупку квартир на первичном и вторичном рынке будут доступны от 17,5% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе не менее 30% и крупном размере кредита", - сказано в сообщении. При этом для будущих зарплатных клиентов ставка будет от 17,4%, добавили в пресс-службе. Одновременно банк пересмотрит параметры финансирования нежилых помещений, в результате минимальная ставка на машино-места и кладовки составит 18,6% годовых, на коммерческие помещения – 19,1%. "Клиенты, получившие одобрение заявок до 29 мая, смогут воспользоваться ранее действовавшими условиями до 13 июля включительно", - пояснили в банке. Там также добавили, что на фоне ожиданий сохранения высокой ключевой ставки продолжительное время ВТБ ожидает усиления роста активности вкладчиков, поэтому рассматривает возможность улучшения условий по депозитам и накопительным счетам для физлиц.
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втб, ипотека, ставки
Экономика, ВТБ, ипотека, ставки
21:17 28.05.2024 (обновлено: 21:18 28.05.2024)
 
ВТБ повышает ставки по ипотеке по своим программам на один п.п.

ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке по своим программам на один п.п.

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. ВТБ с 29 мая повысит ставки по ипотеке по своим программам на один процентный пункт, минимальная стоимость таких кредитов составит 17,5% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"В связи с выросшей за месяц стоимостью ОФЗ более чем на 1 п.п. ВТБ пересматривает условия по собственным ипотечным программам. С 29 мая банк увеличит базовую ставку на 1 процентный пункт. Средства на покупку квартир на первичном и вторичном рынке будут доступны от 17,5% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе не менее 30% и крупном размере кредита", - сказано в сообщении.
При этом для будущих зарплатных клиентов ставка будет от 17,4%, добавили в пресс-службе.
Одновременно банк пересмотрит параметры финансирования нежилых помещений, в результате минимальная ставка на машино-места и кладовки составит 18,6% годовых, на коммерческие помещения – 19,1%. "Клиенты, получившие одобрение заявок до 29 мая, смогут воспользоваться ранее действовавшими условиями до 13 июля включительно", - пояснили в банке.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
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Там также добавили, что на фоне ожиданий сохранения высокой ключевой ставки продолжительное время ВТБ ожидает усиления роста активности вкладчиков, поэтому рассматривает возможность улучшения условий по депозитам и накопительным счетам для физлиц.
 
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