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Названа доля россиян, готовых оплатить взнос по ипотеке своим детям

Названа доля россиян, готовых оплатить взнос по ипотеке своим детям - 28.05.2024, ПРАЙМ

Названа доля россиян, готовых оплатить взнос по ипотеке своим детям

Половина россиян выразила готовность оплатить первоначальный взнос по ипотеке своим детям, сообщили "Известия" со ссылкой на результаты совместного исследования | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T10:18+0300

2024-05-28T10:18+0300

2024-05-28T10:18+0300

экономика

ипотека

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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Половина россиян выразила готовность оплатить первоначальный взнос по ипотеке своим детям, сообщили "Известия" со ссылкой на результаты совместного исследования девелопера ПИК и страховой компании "Росгосстрах".Отмечается, что 28% опрошенных уже обеспечили детей недвижимостью или намерены это сделать. При этом только 14,5% респондентов считают, что младшее поколение должно самостоятельно приобретать квартиру либо приобретать жилье стареющим родителям.Опрос также показал, что, по мнению 52% россиян, самым удачным возрастом для покупки первого жилья является период с 21 до 25 лет, 14% считают таким временем достижение 18 лет, а 11% полагают, что следует подождать минимум до 30 лет.Директор департамента ипотечного страхования "Росгосстраха" Сергей Дерман рассказал изданию, что в реальности ситуация обратная — подавляющее большинство клиентов компании, приобретающих жилье в ипотеку и заключающих при этом договор ипотечного страхования старше 30 лет. По его словам, страхователей ипотеки в возрасте от 25 до 30 лет на сегодняшний день у "Росгосстраха" 13%, 2,5% — клиенты моложе 25 лет.

https://1prime.ru/20240524/ipoteka-848485649.html

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ипотека, покупка жилья, родители