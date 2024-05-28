https://1prime.ru/20240528/yandeks-848583440.html

"Яндекс" намерен расширить присутствие нейросети в своих сервисах

"Яндекс" намерен расширить присутствие нейросети в своих сервисах - 28.05.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" намерен расширить присутствие нейросети в своих сервисах

"Яндекс" планирует внедрять свою нейросеть во все сервисы, где есть текст - уже сейчас YandexGPT есть в "Яндекс Маркете", "Авто.ру", "Картах" и "Практикуме",... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T06:34+0300

2024-05-28T06:34+0300

2024-05-28T06:35+0300

экономика

яндекс

сервисы

нейросеть

https://cdnn.1prime.ru/img/83808/63/838086377_0:133:2853:1738_1920x0_80_0_0_adb80f34da35ef0813d39db68f6ecb55.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "Яндекс" планирует внедрять свою нейросеть во все сервисы, где есть текст - уже сейчас YandexGPT есть в "Яндекс Маркете", "Авто.ру", "Картах" и "Практикуме", рассказал РИА Новости директор по развитию технологий искусственного интеллекта "Яндекса" Александр Крайнов. "Самый простой (и наверняка правильный) ответ – нейросеть YandexGPT будет использоваться везде. Уже сейчас она используется в "Маркете", в "Авто.ру", в "Картах", в "Практикуме" и других сервисах. Там, где есть хоть какой текст – там рано или поздно найдется полезное применение больших языковых моделей", - сказал Крайнов. Компания постоянно совершенствует нейросеть, и ее обучение происходит в два этапа, рассказал эксперт. Сначала языковая модель получает знания через большой датасет, а потом ее "дообучают" на "датасете идеальных примеров". "На этих примерах модель "понимает", что от нее требуется, когда пользователь отправляет текстовый запрос. Для второго этапа тексты должны быть идеальны: полезны, информативны, этичны, понятны", - добавил Крайнов. Для того, чтобы обучить универсальную нейросеть, специалистам нужны разнообразные данные, в том числе энциклопедии, различные тесты и экзамены, инструкции, форумы - то есть все, где есть полезный информационный сигнал. А обучать нейросеть различным языкам, в том числе редким и локальным, необходимо для задач перевода, поиска информации и ответов на другом языке. "Пока мы отдаем предпочтение тем языкам, на которых говорит большинство наших пользователей. Например, уже идет активная работа над обучением нейросети YandexGPT на казахском языке", - отметил Крайнов.

https://1prime.ru/20240523/kofe-848424993.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

яндекс, сервисы, нейросеть