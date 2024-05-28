https://1prime.ru/20240528/yandeks-848607481.html

Бывший топ-менеджер SAP и Xerox стал коммерческим директором "Яндекса"

Бывший топ-менеджер SAP и Xerox стал коммерческим директором "Яндекса" - 28.05.2024, ПРАЙМ

Бывший топ-менеджер SAP и Xerox стал коммерческим директором "Яндекса"

Бывший глава SAP СНГ и замгендиректора Xerox СНГ Игорь Богачев стал коммерческим директором "Яндекса", сообщила компания. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T15:45+0300

2024-05-28T15:45+0300

2024-05-28T15:45+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Бывший глава SAP СНГ и замгендиректора Xerox СНГ Игорь Богачев стал коммерческим директором "Яндекса", сообщила компания."Коммерческий департамент "Яндекса" возглавил Игорь Богачев. Он продолжит выстраивать отношения с рекламным рынком: рекламодателями, агентствами и другими партнерами. ...Ранее Богачев занимал должность генерального директора SAP СНГ, заместителя генерального директора Xerox СНГ. Имеет опыт создания успешных IТ-проектов", - говорится в сообщении компании.Уточняется, что приоритетами коммерческого департамента компании останутся рост эффективности рекламной системы и инструментов монетизации, расширение собственного инвентаря. Кроме этого, Богачев сосредоточится также на развитии стратегических партнерств."Ключевой задачей этого направления является использование синергии возможностей сервисов и технологий "Яндекса" для развития бизнесов партнеров", - добавили в компании.

https://1prime.ru/20240528/yandeks-848583440.html

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