https://1prime.ru/20240528/yandeks-848607481.html
Бывший топ-менеджер SAP и Xerox стал коммерческим директором "Яндекса"
Бывший топ-менеджер SAP и Xerox стал коммерческим директором "Яндекса" - 28.05.2024, ПРАЙМ
Бывший топ-менеджер SAP и Xerox стал коммерческим директором "Яндекса"
Бывший глава SAP СНГ и замгендиректора Xerox СНГ Игорь Богачев стал коммерческим директором "Яндекса", сообщила компания. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T15:45+0300
2024-05-28T15:45+0300
2024-05-28T15:45+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Бывший глава SAP СНГ и замгендиректора Xerox СНГ Игорь Богачев стал коммерческим директором "Яндекса", сообщила компания."Коммерческий департамент "Яндекса" возглавил Игорь Богачев. Он продолжит выстраивать отношения с рекламным рынком: рекламодателями, агентствами и другими партнерами. ...Ранее Богачев занимал должность генерального директора SAP СНГ, заместителя генерального директора Xerox СНГ. Имеет опыт создания успешных IТ-проектов", - говорится в сообщении компании.Уточняется, что приоритетами коммерческого департамента компании останутся рост эффективности рекламной системы и инструментов монетизации, расширение собственного инвентаря. Кроме этого, Богачев сосредоточится также на развитии стратегических партнерств."Ключевой задачей этого направления является использование синергии возможностей сервисов и технологий "Яндекса" для развития бизнесов партнеров", - добавили в компании.
https://1prime.ru/20240528/yandeks-848583440.html
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яндекс, бизнес
Бывший топ-менеджер SAP и Xerox стал коммерческим директором "Яндекса"
Бывший топ-менеджер SAP и Xerox Богачев стал коммерческим директором "Яндекса"
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Бывший глава SAP СНГ и замгендиректора Xerox СНГ Игорь Богачев стал коммерческим директором "Яндекса", сообщила компания.
"Коммерческий департамент "Яндекса" возглавил Игорь Богачев. Он продолжит выстраивать отношения с рекламным рынком: рекламодателями, агентствами и другими партнерами. ...Ранее Богачев занимал должность генерального директора SAP СНГ, заместителя генерального директора Xerox СНГ. Имеет опыт создания успешных IТ-проектов", - говорится в сообщении компании.
Уточняется, что приоритетами коммерческого департамента компании останутся рост эффективности рекламной системы и инструментов монетизации, расширение собственного инвентаря. Кроме этого, Богачев сосредоточится также на развитии стратегических партнерств.
"Ключевой задачей этого направления является использование синергии возможностей сервисов и технологий "Яндекса" для развития бизнесов партнеров", - добавили в компании.
"Яндекс" намерен расширить присутствие нейросети в своих сервисах