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Глава МАГАТЭ назвал условие перезапуска ЗАЭС
Глава МАГАТЭ назвал условие перезапуска ЗАЭС - 28.05.2024, ПРАЙМ
Глава МАГАТЭ назвал условие перезапуска ЗАЭС
Для перезапуска Запорожской атомной электростанции (АЭС) необходимо создать условия, исключающие возможность ядерного инцидента из-за внешнего воздействия,... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T14:06+0300
2024-05-28T14:06+0300
2024-05-28T14:11+0300
энергетика
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КАЛИНИГРАД, 28 мая - ПРАЙМ. Для перезапуска Запорожской атомной электростанции (АЭС) необходимо создать условия, исключающие возможность ядерного инцидента из-за внешнего воздействия, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Для перезапуска Запорожской атомной электростанции, как и любой атомной электростанции, необходимо обеспечить условия и такие обстоятельства, при которых абсолютно исключен любой ядерный инцидент внешнего воздействия", — отметил глава агентства.Однако он отметил, что это не мешает обсуждать вероятный перезапуск станции, когда все необходимые условия будут выполнены. Вопрос о перезапуске Запорожской АЭС будет рассматриваться при выполнении указанного условия.Глава "Росатома" Алексей Лихачев присоединился к мнению Гросси о том, что перезапуск Запорожской АЭС не является первостепенной задачей на данный момент, но станция должна находиться в рабочем состоянии.
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Глава МАГАТЭ назвал условие перезапуска ЗАЭС
Гросси: для перезапуска ЗАЭС надо исключить любой возможный ядерный инцидент
КАЛИНИГРАД, 28 мая - ПРАЙМ. Для перезапуска Запорожской атомной электростанции (АЭС) необходимо создать условия, исключающие возможность ядерного инцидента из-за внешнего воздействия, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Для перезапуска Запорожской атомной электростанции, как и любой атомной электростанции, необходимо обеспечить условия и такие обстоятельства, при которых абсолютно исключен любой ядерный инцидент внешнего воздействия", — отметил глава агентства.
Однако он отметил, что это не мешает обсуждать вероятный перезапуск станции, когда все необходимые условия будут выполнены. Вопрос о перезапуске Запорожской АЭС будет рассматриваться при выполнении указанного условия.
Глава "Росатома" Алексей Лихачев присоединился к мнению Гросси о том, что перезапуск Запорожской АЭС не является первостепенной задачей на данный момент, но станция должна находиться в рабочем состоянии.
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