Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы, где россияне получают в среднем от 150 тысяч рублей - 28.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240528/zarplata-848581907.html
Названы регионы, где россияне получают в среднем от 150 тысяч рублей
Названы регионы, где россияне получают в среднем от 150 тысяч рублей - 28.05.2024, ПРАЙМ
Названы регионы, где россияне получают в среднем от 150 тысяч рублей
Средняя зарплата от 150 тысяч рублей в феврале этого года была в двух регионах России - на Чукотке и в Магаданской области, а максимально к этой отметке... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T05:43+0300
2024-05-28T05:43+0300
экономика
регионы россии
зарплата
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/83566/99/835669917_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_be8dd939c9a28269f6589e6640983471.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Средняя зарплата от 150 тысяч рублей в феврале этого года была в двух регионах России - на Чукотке и в Магаданской области, а максимально к этой отметке приблизились в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Депутаты Госдумы на прошлой неделе обозначили планку дохода, ниже которой НДФЛ точно должен остаться на уровне 13% - это двукратный размер среднемесячной номинальной зарплаты по России, говорится в рекомендациях бюджетного комитета Госдумы. Из показателя за январь минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может составить 150 тысяч рублей, а из февральских данных - 156,8 тысячи рублей. Так, на Чукотке в феврале россияне в среднем получали 162,5 тысячи рублей, а в Магаданской области - 150,4 тысячи рублей. Единственными другими регионами, где средние зарплаты приблизились к отметке в 150 тысяч рублей, стали ЯНАО с 149,95 тысячи рублей и Москва с 146,2 тысячи рублей. При этом в конце прошлого года среднемесячная зарплата достигла нижней отметки для предлагаемого депутатами минимального порога прогрессивной шкалы НДФЛ на Чукотке, Камчатке, в Москве, Магаданской области, ЯНАО, Ненецком АО, Якутии и Ханты-Мансийском АО. В профессиональном разрезе выше обеих этих планок зарплаты получают в сфере финансов и страхования (194,6 тысячи рублей), производства табачных изделий (192,7 тысячи рублей), добычи нефти и природного газа (192,5 тысячи рублей), а также в области информации и связи (157,2 тысячи рублей).
https://1prime.ru/20240520/zarplaty-848311902.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83566/99/835669917_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_21d8f0c7e4242c042be0dc6205945fb7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
регионы россии, зарплата, росстат
Экономика, регионы России, зарплата, Росстат
05:43 28.05.2024
 
Названы регионы, где россияне получают в среднем от 150 тысяч рублей

Росстат: в Магадане и на Чукотке жители в среднем получают от 150 тысяч рублей

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Средняя зарплата от 150 тысяч рублей в феврале этого года была в двух регионах России - на Чукотке и в Магаданской области, а максимально к этой отметке приблизились в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Депутаты Госдумы на прошлой неделе обозначили планку дохода, ниже которой НДФЛ точно должен остаться на уровне 13% - это двукратный размер среднемесячной номинальной зарплаты по России, говорится в рекомендациях бюджетного комитета Госдумы. Из показателя за январь минимальный порог прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может составить 150 тысяч рублей, а из февральских данных - 156,8 тысячи рублей.
Так, на Чукотке в феврале россияне в среднем получали 162,5 тысячи рублей, а в Магаданской области - 150,4 тысячи рублей. Единственными другими регионами, где средние зарплаты приблизились к отметке в 150 тысяч рублей, стали ЯНАО с 149,95 тысячи рублей и Москва с 146,2 тысячи рублей.
При этом в конце прошлого года среднемесячная зарплата достигла нижней отметки для предлагаемого депутатами минимального порога прогрессивной шкалы НДФЛ на Чукотке, Камчатке, в Москве, Магаданской области, ЯНАО, Ненецком АО, Якутии и Ханты-Мансийском АО.
В профессиональном разрезе выше обеих этих планок зарплаты получают в сфере финансов и страхования (194,6 тысячи рублей), производства табачных изделий (192,7 тысячи рублей), добычи нефти и природного газа (192,5 тысячи рублей), а также в области информации и связи (157,2 тысячи рублей).
Посетители на Красноярском экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Названы регионы - лидеры рейтинга по динамике зарплат
20 мая, 05:27
 
Экономикарегионы РоссиизарплатаРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала