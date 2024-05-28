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Хуже врагов. Зеленский устроил истерику на конференции в Бельгии
Хуже врагов. Зеленский устроил истерику на конференции в Бельгии - 28.05.2024, ПРАЙМ
Хуже врагов. Зеленский устроил истерику на конференции в Бельгии
Страны, которые не могут принять решение по участию в мирной конференции по Украине, хуже врагов. Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T14:38+0300
2024-05-28T14:38+0300
2024-05-28T14:38+0300
политика
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Страны, которые не могут принять решение по участию в мирной конференции по Украине, хуже врагов. Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бельгии, ее транслировал Reuters."Есть главы государств, которые до сих пор еще не высказались <...>. Если они молчат, это еще хуже, мне так кажется. Потому что вы либо за мир, либо за войну. Лучше знать, что вы враг, чем просто не имеете какого-либо мнения", — сказал украинский лидер.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗеленский добавил, что молчание неопределившихся стран говорит о том, что они довольны происходящим.Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее заявил, что Москва не будет присутствовать на конференции, так как Швейцария не пригласила Россию.Москва также считает, что идея мирной конференции, предложенная организаторами, неприемлема, так как не учитывает интересы России и просто является способом протолкнуть нежизнеспособную "формулу мира".В то же время в Кремле заявили, что сейчас предпосылок перехода к мирному решению ситуации на Украине нет, и что для России приоритетным является достижение целей спецоперации, что возможно только военным путем.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Хуже врагов. Зеленский устроил истерику на конференции в Бельгии
Reuters: Киев требует от других определиться с участием в саммите в Швейцарии
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ.
Страны, которые не могут принять решение по участию в мирной конференции по Украине, хуже врагов. Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бельгии, ее транслировал
Reuters.
"Есть главы государств, которые до сих пор еще не высказались <...>. Если они молчат, это еще хуже, мне так кажется. Потому что вы либо за мир, либо за войну. Лучше знать, что вы враг, чем просто не имеете какого-либо мнения", — сказал украинский лидер.
Зеленский добавил, что молчание неопределившихся стран говорит о том, что они довольны происходящим.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее заявил, что Москва не будет присутствовать на конференции, так как Швейцария не пригласила Россию.
Москва также считает, что идея мирной конференции, предложенная организаторами, неприемлема, так как не учитывает интересы России и просто является способом протолкнуть нежизнеспособную "формулу мира".
В то же время в Кремле заявили, что сейчас предпосылок перехода к мирному решению ситуации на Украине нет, и что для России приоритетным является достижение целей спецоперации, что возможно только военным путем.
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