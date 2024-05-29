Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компания из США намерена купить активы российской НЛМК, пишут СМИ - 29.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240529/aktivy-848629866.html
Компания из США намерена купить активы российской НЛМК, пишут СМИ
Компания из США намерена купить активы российской НЛМК, пишут СМИ - 29.05.2024, ПРАЙМ
Компания из США намерена купить активы российской НЛМК, пишут СМИ
Американская компания Cleveland-Cliffs обсуждает покупку американских активов российской металлургической компании НЛМК, передает Bloomberg. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T09:48+0300
2024-05-29T09:48+0300
экономика
россия
сша
нлмк
https://cdnn.1prime.ru/img/83234/45/832344593_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_cd3d3b73389ab86f49abba6d9294c471.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Американская компания Cleveland-Cliffs обсуждает покупку американских активов российской металлургической компании НЛМК, передает Bloomberg.По данным источников агентства, Cleveland-Cliffs выразила интерес к приобретению активов НЛМК в Пенсильвании и Индиане, стоимость которых,предположительно, около 500 миллионов долларов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, есть вероятность, что переговоры либо не завершатся успехом, либо могут не состояться вовсе. Если переговоры все-таки увенчаются успехом, это станет первым шагом Cleveland-Cliffs к заключению сделки после неудачной попытки купить United States Steel Corp., которая объявила о поглощении японской Nippon Steel Corp. за 14,1 миллиарда долларов в декабре прошлого года.НЛМК является крупнейшим производителем металлопродукции в России и имеет производственные активы в России, Европе и США.
https://1prime.ru/20240109/842748691.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83234/45/832344593_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_246c0f6e167fc31128620a0668751c1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, нлмк
Экономика, РОССИЯ, США, НЛМК
09:48 29.05.2024
 
Компания из США намерена купить активы российской НЛМК, пишут СМИ

Bloomberg: Cleveland-Cliffs обсуждает с НЛМК покупку активов компании в США

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкНЛМК
НЛМК - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Американская компания Cleveland-Cliffs обсуждает покупку американских активов российской металлургической компании НЛМК, передает Bloomberg.
По данным источников агентства, Cleveland-Cliffs выразила интерес к приобретению активов НЛМК в Пенсильвании и Индиане, стоимость которых,предположительно, около 500 миллионов долларов.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Тем не менее, есть вероятность, что переговоры либо не завершатся успехом, либо могут не состояться вовсе.
Если переговоры все-таки увенчаются успехом, это станет первым шагом Cleveland-Cliffs к заключению сделки после неудачной попытки купить United States Steel Corp., которая объявила о поглощении японской Nippon Steel Corp. за 14,1 миллиарда долларов в декабре прошлого года.
НЛМК является крупнейшим производителем металлопродукции в России и имеет производственные активы в России, Европе и США.
Новолипецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2024
Стал известен новый президент НЛМК
9 января, 12:11
 
ЭкономикаРОССИЯСШАНЛМК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала