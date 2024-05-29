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Компания из США намерена купить активы российской НЛМК, пишут СМИ
Компания из США намерена купить активы российской НЛМК, пишут СМИ - 29.05.2024, ПРАЙМ
Компания из США намерена купить активы российской НЛМК, пишут СМИ
Американская компания Cleveland-Cliffs обсуждает покупку американских активов российской металлургической компании НЛМК, передает Bloomberg. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T09:48+0300
2024-05-29T09:48+0300
2024-05-29T09:48+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Американская компания Cleveland-Cliffs обсуждает покупку американских активов российской металлургической компании НЛМК, передает Bloomberg.По данным источников агентства, Cleveland-Cliffs выразила интерес к приобретению активов НЛМК в Пенсильвании и Индиане, стоимость которых,предположительно, около 500 миллионов долларов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, есть вероятность, что переговоры либо не завершатся успехом, либо могут не состояться вовсе. Если переговоры все-таки увенчаются успехом, это станет первым шагом Cleveland-Cliffs к заключению сделки после неудачной попытки купить United States Steel Corp., которая объявила о поглощении японской Nippon Steel Corp. за 14,1 миллиарда долларов в декабре прошлого года.НЛМК является крупнейшим производителем металлопродукции в России и имеет производственные активы в России, Европе и США.
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Экономика, РОССИЯ, США, НЛМК
Компания из США намерена купить активы российской НЛМК, пишут СМИ
Bloomberg: Cleveland-Cliffs обсуждает с НЛМК покупку активов компании в США
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ.
Американская компания Cleveland-Cliffs обсуждает покупку американских активов российской металлургической компании НЛМК, передает
Bloomberg.
По данным источников агентства, Cleveland-Cliffs выразила интерес к приобретению активов НЛМК в Пенсильвании и Индиане, стоимость которых,предположительно, около 500 миллионов долларов.
Тем не менее, есть вероятность, что переговоры либо не завершатся успехом, либо могут не состояться вовсе.
Если переговоры все-таки увенчаются успехом, это станет первым шагом Cleveland-Cliffs к заключению сделки после неудачной попытки купить United States Steel Corp., которая объявила о поглощении японской Nippon Steel Corp. за 14,1 миллиарда долларов в декабре прошлого года.
НЛМК является крупнейшим производителем металлопродукции в России и имеет производственные активы в России, Европе и США.
Стал известен новый президент НЛМК