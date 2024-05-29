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В AliExpress прокомментировали сообщения о новых условиях для бизнеса из РФ - 29.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240529/aliexpress-848644543.html
В AliExpress прокомментировали сообщения о новых условиях для бизнеса из РФ
В AliExpress прокомментировали сообщения о новых условиях для бизнеса из РФ - 29.05.2024, ПРАЙМ
В AliExpress прокомментировали сообщения о новых условиях для бизнеса из РФ
Оплата и доставка товаров в Россию, заказанных на маркетплейсе AliExpress, работают в обычном режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе "AliExpress СНГ". | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T14:18+0300
2024-05-29T14:18+0300
экономика
aliexpress
бизнес
оплата
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Оплата и доставка товаров в Россию, заказанных на маркетплейсе AliExpress, работают в обычном режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе "AliExpress СНГ". Ранее в среду "Коммерсантъ FM" со ссылкой на источники сообщил, что китайская компания Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса - теперь она не позволяет оформить поставки в Россию, а также перестали приниматься рубли для оплаты. "Оплата и доставка товаров на AliExpress работают в обычном режиме", - заявили в маркетплейсе. Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
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aliexpress, бизнес, оплата
Экономика, AliExpress, Бизнес, оплата
14:18 29.05.2024
 
В AliExpress прокомментировали сообщения о новых условиях для бизнеса из РФ

"AliExpress СНГ": оплата и доставка товаров в России работают штатно

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБрендированные витрины с товарами AliExpress в салонах Tele2
Брендированные витрины с товарами AliExpress в салонах Tele2 - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Оплата и доставка товаров в Россию, заказанных на маркетплейсе AliExpress, работают в обычном режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе "AliExpress СНГ".
Ранее в среду "Коммерсантъ FM" со ссылкой на источники сообщил, что китайская компания Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса - теперь она не позволяет оформить поставки в Россию, а также перестали приниматься рубли для оплаты.
"Оплата и доставка товаров на AliExpress работают в обычном режиме", - заявили в маркетплейсе.
Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
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