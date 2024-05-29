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В AliExpress прокомментировали сообщения о новых условиях для бизнеса из РФ

В AliExpress прокомментировали сообщения о новых условиях для бизнеса из РФ - 29.05.2024, ПРАЙМ

В AliExpress прокомментировали сообщения о новых условиях для бизнеса из РФ

Оплата и доставка товаров в Россию, заказанных на маркетплейсе AliExpress, работают в обычном режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе "AliExpress СНГ". | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T14:18+0300

2024-05-29T14:18+0300

2024-05-29T14:18+0300

экономика

aliexpress

бизнес

оплата

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Оплата и доставка товаров в Россию, заказанных на маркетплейсе AliExpress, работают в обычном режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе "AliExpress СНГ". Ранее в среду "Коммерсантъ FM" со ссылкой на источники сообщил, что китайская компания Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса - теперь она не позволяет оформить поставки в Россию, а также перестали приниматься рубли для оплаты. "Оплата и доставка товаров на AliExpress работают в обычном режиме", - заявили в маркетплейсе. Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

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aliexpress, бизнес, оплата