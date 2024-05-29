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Все в курсе: у доллара не все хорошо

Все в курсе: у доллара не все хорошо - 29.05.2024, ПРАЙМ

Все в курсе: у доллара не все хорошо

Вчера российский рубль демонстрировал незначительные колебания против доллара США и других валют в течение дня. В первой половине торгов на Московской бирже он... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T08:49+0300

2024-05-29T08:49+0300

2024-05-29T08:49+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Вчера российский рубль демонстрировал незначительные колебания против доллара США и других валют в течение дня. В первой половине торгов на Московской бирже он несколько укрепился, но затем отступил от достигнутых максимумов. К завершению дня курс доллара снизился всего на 0,05%, остановившись вблизи отметки 88,57 рубля. Евро подорожал на 0,17% до 96,43 рубля, а китайский юань прибавил 0,09%, поднявшись до 12,18 рубля за единицу. Потерю рублем ранее завоеванных позиций вызвано ослаблением спроса на российскую валюту со стороны экспортеров после прохождения пика налоговых выплат. Тем не менее, факторов для поддержки рубля остается достаточно много. Помимо требований по продаже валютной выручки и жесткой денежно-кредитной политики Банка России, позитивное влияние оказывают проблемы с расчетами из-за санкционных рисков, сдерживающие импортные потоки. Если сложности с оплатой импорта затянутся, профицит внешнеторгового баланса может оставаться высоким продолжительное время, способствуя укреплению рубля. Об этом говорится в бюллетене ЦБ РФ "О чем говорят тренды" от 28 мая. На внутренний валютный рынок также влияла смешанная динамика на форексе в ожидании данных по инфляции в США и на фоне восстановления нефтяных цен. Баррель сорта Brent по итогам дня подорожал на 1,79% до $84,26 за баррель. Ценам на "черное золото" поддержку оказали два инцидента на Ближнем Востоке - нападение на греческий сухогруз в Красном море и продвижение израильских танков в сектор Газа. Эти события вернули на рынок премию за геополитические риски поставок энергоресурсов из региона. Также 'бычий" импульс нефтяным котировкам придают ожидания, что на предстоящей встрече ОПЕК+ будет принято решение о продлении ограничений на экспорт нефти во второй половине 2023 года. Потенциал дальнейшего роста подтверждают данные о снижении резервных запасов сырья. Совокупность факторов создает условия для движения стоимости барреля Brent к отметке $87,50. Непосредственным сигналом для развития восходящей тенденции станет закрепление котировок выше $84,40-84,50. В среду вечером ожидается выход данных по запасам нефти в США от Американского института нефти. Помимо новостей с нефтяного рынка, участники рынка продолжат следить за инфляционной статистикой в США, Германии и еврозоне, от которой будет зависеть решение ФРС и ЕЦБ по ключевым ставкам. Пока доллар торгуется ниже 90 рублей, продавцы попытаются ослабить его до диапазона 87,35-87,65 рубля. Индекс Мосбиржи вырос на 0,11%, до 3302 п., индекс РТС - на 0,07%, до 1174,74 п. Торги начались с роста, но к закрытию дня покупатели все растеряли. Уровень от которого можно пытаться покупать акции находится на отметке 3250 п. Если глобально разгрузить рынок после длительного восходящего тренда, то лучше скорректироваться до 3130 п.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

курсы валют, мнения аналитиков, индекс мосбиржи, нефть