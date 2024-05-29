Экспортеры "ушли", а нефть осталась. Рубль выстоит против доллара
Экспортеры "ушли", а нефть осталась. Рубль выстоит против доллара - 29.05.2024, ПРАЙМ
Экспортеры "ушли", а нефть осталась. Рубль выстоит против доллара
Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,6%. Исключение составляет рынок... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T08:58+0300
2024-05-29T08:58+0300
2024-05-29T08:58+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,6%. Исключение составляет рынок Китая, прибавляющий 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия по итогам предыдущей сессии, сегодня утром снижаются на 0,3%. Позитивным моментом выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,3% и торгуется в районе 84,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию предварительных данных по инфляции в Германии, а также выступление представителей ФРС США. Из внутренних данных отметим выход статистики по объему промышленного производства в России.По итогам вторника индекс Мосбиржи поднялся на 0,1%, закончив сессию в районе 3 303 пунктов. Отметим, что в ходе торгов рынок поднимался в район 3 350 пунктов, однако к концу дня растерял большую часть роста. Сегодня в начале сессии ожидаем умеренного преобладания покупок на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть. При этом в ходе торгов вновь возможна активизация продаж, компенсация утреннего роста и переход рынка к снижению. В результате, по итогам дня индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к отметке 3 270 пунктов, которая выступает ближайшей поддержкой.На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 8.50 мск доллар и юань прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 88,7 и 12,2 рубля соответственно, евро, напротив, снижается на 0,2%, отступив до 96,3 рубля. В ходе сессии не ожидаем существенного изменения позиций национальной валюты. С одной стороны, рубль потерял поддержку со стороны экспортеров, с другой, его поддерживает улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent стремится к верхней границе диапазона 80 – 85 рублей. В сложившихся обстоятельствах ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в верхней половине диапазона 85 – 90 рублей.
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,6%. Исключение составляет рынок Китая, прибавляющий 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия по итогам предыдущей сессии, сегодня утром снижаются на 0,3%. Позитивным моментом выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,3% и торгуется в районе 84,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию предварительных данных по инфляции в Германии, а также выступление представителей ФРС США. Из внутренних данных отметим выход статистики по объему промышленного производства в России.
По итогам вторника индекс Мосбиржи поднялся на 0,1%, закончив сессию в районе 3 303 пунктов. Отметим, что в ходе торгов рынок поднимался в район 3 350 пунктов, однако к концу дня растерял большую часть роста. Сегодня в начале сессии ожидаем умеренного преобладания покупок на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть. При этом в ходе торгов вновь возможна активизация продаж, компенсация утреннего роста и переход рынка к снижению. В результате, по итогам дня индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к отметке 3 270 пунктов, которая выступает ближайшей поддержкой.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 8.50 мск доллар и юань прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 88,7 и 12,2 рубля соответственно, евро, напротив, снижается на 0,2%, отступив до 96,3 рубля. В ходе сессии не ожидаем существенного изменения позиций национальной валюты. С одной стороны, рубль потерял поддержку со стороны экспортеров, с другой, его поддерживает улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent стремится к верхней границе диапазона 80 – 85 рублей. В сложившихся обстоятельствах ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в верхней половине диапазона 85 – 90 рублей.
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