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Первая попытка отскока после обвала - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Первая попытка отскока после обвала
Первая попытка отскока после обвала - 29.05.2024, ПРАЙМ
Первая попытка отскока после обвала
Индекс Мосбиржи открылся с понижением и даже переписал двухмесячные минимумы, а потом случился сильный отскок на +2% со дна. Но закрытие по нулям — первая... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T09:47+0300
2024-05-29T09:47+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи открылся с понижением и даже переписал двухмесячные минимумы, а потом случился сильный отскок на +2% со дна. Но закрытие по нулям — первая попытка восстановления после отвесного обвала не удалась. Наверняка будут и другие. Таргет 3650 п. на 2024 г. в индексе Мосбиржи не снимается.Мощнее рынка были бумаги застройщика ПИК (+2,5%). Сильный корпоративный кейс несмотря на повышение ставок в экономике и сворачивание ряда льготных программ. Когда рынок пойдет в очередной отскок, там может быть рост еще выше.Слабее рынка вновь оказались акции сталевара НЛМК (-3,7%). Позавчера было -15%. Но это падение — эффект после очистки от дивидендов. К середине лета курс может быть значительно выше на фоне ожиданий дальнейших дивидендных выплат, поэтому покупки на текущем проливе выглядят интересными.А рубль в очередной раз обновил максимумы с января, курс доллара был у 88,2, евро чуть ранее пробивал 96, а юань отбросило на 12,13. Скорее всего, это локальный предел ослабления инвалют. Есть вариант отскока — для доллар это очевидные круглые 90. На большее не хватит сил в условиях действующих валютных барьеров государства — жесткой ДКП ЦБ по ставкам и нормативов репатриации выручки экспортеров.
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Михаил Зельцер
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4.7
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40
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5
4.7
96
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мнения аналитиков, акции, торги
Мнения аналитиков, Акции, Торги
09:47 29.05.2024
 

Первая попытка отскока после обвала

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи открылся с понижением и даже переписал двухмесячные минимумы, а потом случился сильный отскок на +2% со дна. Но закрытие по нулям — первая попытка восстановления после отвесного обвала не удалась. Наверняка будут и другие. Таргет 3650 п. на 2024 г. в индексе Мосбиржи не снимается.
Мощнее рынка были бумаги застройщика ПИК (+2,5%). Сильный корпоративный кейс несмотря на повышение ставок в экономике и сворачивание ряда льготных программ. Когда рынок пойдет в очередной отскок, там может быть рост еще выше.
Слабее рынка вновь оказались акции сталевара НЛМК (-3,7%). Позавчера было -15%. Но это падение — эффект после очистки от дивидендов. К середине лета курс может быть значительно выше на фоне ожиданий дальнейших дивидендных выплат, поэтому покупки на текущем проливе выглядят интересными.
А рубль в очередной раз обновил максимумы с января, курс доллара был у 88,2, евро чуть ранее пробивал 96, а юань отбросило на 12,13. Скорее всего, это локальный предел ослабления инвалют. Есть вариант отскока — для доллар это очевидные круглые 90. На большее не хватит сил в условиях действующих валютных барьеров государства — жесткой ДКП ЦБ по ставкам и нормативов репатриации выручки экспортеров.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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