Первая попытка отскока после обвала - 29.05.2024, ПРАЙМ
Первая попытка отскока после обвала
Индекс Мосбиржи открылся с понижением и даже переписал двухмесячные минимумы, а потом случился сильный отскок на +2% со дна. Но закрытие по нулям — первая... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T09:47+0300
2024-05-29T09:47+0300
2024-05-29T09:47+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи открылся с понижением и даже переписал двухмесячные минимумы, а потом случился сильный отскок на +2% со дна. Но закрытие по нулям — первая попытка восстановления после отвесного обвала не удалась. Наверняка будут и другие. Таргет 3650 п. на 2024 г. в индексе Мосбиржи не снимается.Мощнее рынка были бумаги застройщика ПИК (+2,5%). Сильный корпоративный кейс несмотря на повышение ставок в экономике и сворачивание ряда льготных программ. Когда рынок пойдет в очередной отскок, там может быть рост еще выше.Слабее рынка вновь оказались акции сталевара НЛМК (-3,7%). Позавчера было -15%. Но это падение — эффект после очистки от дивидендов. К середине лета курс может быть значительно выше на фоне ожиданий дальнейших дивидендных выплат, поэтому покупки на текущем проливе выглядят интересными.А рубль в очередной раз обновил максимумы с января, курс доллара был у 88,2, евро чуть ранее пробивал 96, а юань отбросило на 12,13. Скорее всего, это локальный предел ослабления инвалют. Есть вариант отскока — для доллар это очевидные круглые 90. На большее не хватит сил в условиях действующих валютных барьеров государства — жесткой ДКП ЦБ по ставкам и нормативов репатриации выручки экспортеров.
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи открылся с понижением и даже переписал двухмесячные минимумы, а потом случился сильный отскок на +2% со дна. Но закрытие по нулям — первая попытка восстановления после отвесного обвала не удалась. Наверняка будут и другие. Таргет 3650 п. на 2024 г. в индексе Мосбиржи не снимается.
Мощнее рынка были бумаги застройщика ПИК (+2,5%). Сильный корпоративный кейс несмотря на повышение ставок в экономике и сворачивание ряда льготных программ. Когда рынок пойдет в очередной отскок, там может быть рост еще выше.
Слабее рынка вновь оказались акции сталевара НЛМК (-3,7%). Позавчера было -15%. Но это падение — эффект после очистки от дивидендов. К середине лета курс может быть значительно выше на фоне ожиданий дальнейших дивидендных выплат, поэтому покупки на текущем проливе выглядят интересными.
А рубль в очередной раз обновил максимумы с января, курс доллара был у 88,2, евро чуть ранее пробивал 96, а юань отбросило на 12,13. Скорее всего, это локальный предел ослабления инвалют. Есть вариант отскока — для доллар это очевидные круглые 90. На большее не хватит сил в условиях действующих валютных барьеров государства — жесткой ДКП ЦБ по ставкам и нормативов репатриации выручки экспортеров.
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