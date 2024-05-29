https://1prime.ru/20240529/bakalchuk-848635298.html

Бакальчук в шутку призвала создать министерство, регулирующее маркетплейсы

Бакальчук в шутку призвала создать министерство, регулирующее маркетплейсы - 29.05.2024, ПРАЙМ

Бакальчук в шутку призвала создать министерство, регулирующее маркетплейсы

В России нужно создать новое министерство для курирования работы маркетплейсов и торговых сетей, пошутила гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T11:42+0300

2024-05-29T11:42+0300

2024-05-29T12:37+0300

татьяна бакальчук

ретейл

маркетплейс

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. В России нужно создать новое министерство для курирования работы маркетплейсов и торговых сетей, пошутила гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.Бизнесвумен 29 мая выступила на "Неделе российского ретейла 2024"."Мы себя, с одной стороны, …считаем представителями ритейла, а с другой стороны, представителями все-таки цифровой экономики. …Видимо, нужно новое министерство вводить, которое будет объединять эти две отрасли", - сказала Бакальчук.Она также выразила надежду, что решение, которое объединит игроков электронной коммерции "под одной крышей", найдут по итогам данной сессии.Модератор сессии, в свою очередь, предложила заместителю министра промышленности и торговли Виктору Евтухову возглавить такое ведомство. Евтухов, обратившись к Бакальчук, отметил, что маркетплейсы "полностью в орбите" Минпромторга.Позднее глава Wildberries заявила, что пошутила и "не намерена заниматься законотворчеством".

https://1prime.ru/20240523/wildberries-848436033.html

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татьяна бакальчук, ретейл, маркетплейс