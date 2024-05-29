https://1prime.ru/20240529/bakalchuk-848635298.html
Бакальчук в шутку призвала создать министерство, регулирующее маркетплейсы
Бакальчук в шутку призвала создать министерство, регулирующее маркетплейсы - 29.05.2024, ПРАЙМ
Бакальчук в шутку призвала создать министерство, регулирующее маркетплейсы
В России нужно создать новое министерство для курирования работы маркетплейсов и торговых сетей, пошутила гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T11:42+0300
2024-05-29T11:42+0300
2024-05-29T12:37+0300
татьяна бакальчук
ретейл
маркетплейс
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. В России нужно создать новое министерство для курирования работы маркетплейсов и торговых сетей, пошутила гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.Бизнесвумен 29 мая выступила на "Неделе российского ретейла 2024"."Мы себя, с одной стороны, …считаем представителями ритейла, а с другой стороны, представителями все-таки цифровой экономики. …Видимо, нужно новое министерство вводить, которое будет объединять эти две отрасли", - сказала Бакальчук.Она также выразила надежду, что решение, которое объединит игроков электронной коммерции "под одной крышей", найдут по итогам данной сессии.Модератор сессии, в свою очередь, предложила заместителю министра промышленности и торговли Виктору Евтухову возглавить такое ведомство. Евтухов, обратившись к Бакальчук, отметил, что маркетплейсы "полностью в орбите" Минпромторга.Позднее глава Wildberries заявила, что пошутила и "не намерена заниматься законотворчеством".
https://1prime.ru/20240523/wildberries-848436033.html
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татьяна бакальчук, ретейл, маркетплейс
Татьяна Бакальчук, ретейл, маркетплейс
Бакальчук в шутку призвала создать министерство, регулирующее маркетплейсы
Бакальчук пошутила, что России нужно министерство, регулирующее ретейл и маркетплейсы
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. В России нужно создать новое министерство для курирования работы маркетплейсов и торговых сетей, пошутила гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.
Бизнесвумен 29 мая выступила на "Неделе российского ретейла 2024".
"Мы себя, с одной стороны, …считаем представителями ритейла, а с другой стороны, представителями все-таки цифровой экономики. …Видимо, нужно новое министерство вводить, которое будет объединять эти две отрасли", - сказала Бакальчук.
Она также выразила надежду, что решение, которое объединит игроков электронной коммерции "под одной крышей", найдут по итогам данной сессии.
Модератор сессии, в свою очередь, предложила заместителю министра промышленности и торговли Виктору Евтухову возглавить такое ведомство. Евтухов, обратившись к Бакальчук, отметил, что маркетплейсы "полностью в орбите" Минпромторга.
Позднее глава Wildberries заявила, что пошутила и "не намерена заниматься законотворчеством".
На складе Wildberries в Электростали проходит проверка документов