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Райффайзенбанк сделает недоступными исходящие платежи в долларах
Райффайзенбанк сделает недоступными исходящие платежи в долларах - 29.05.2024, ПРАЙМ
Райффайзенбанк сделает недоступными исходящие платежи в долларах
Райффайзенбанк с 10 июня сделает недоступными исходящие платежи в долларах США в связи с изменением требований банков-корреспондентов, осуществляющих такие... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T11:22+0300
2024-05-29T11:22+0300
2024-05-29T11:22+0300
россия
райффайзенбанк
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Райффайзенбанк с 10 июня сделает недоступными исходящие платежи в долларах США в связи с изменением требований банков-корреспондентов, осуществляющих такие переводы, сообщил банк. "С 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны. Это связано с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять", - говорится в сообщении. Уточняется, что все корректно оформленные и отправленные до 16.00 мск 7 июня платежи в указанной валюте будут проводиться с учетом ранее установленных ограничений. Кроме того, при оформлении перевода в "Райффайзен Онлайн" с 1 июня будет действовать скидка 50% на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов-физлиц в долларах США в другие банки. Банк отмечает, что на входящие платежи в долларах США ограничений нет. Также ограничения не касаются платежей в других иностранных валютах.
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россия, райффайзенбанк
Райффайзенбанк сделает недоступными исходящие платежи в долларах
Райффайзенбанк с 10 июня сделает недоступными исходящие платежи в долларах
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Райффайзенбанк с 10 июня сделает недоступными исходящие платежи в долларах США в связи с изменением требований банков-корреспондентов, осуществляющих такие переводы, сообщил банк.
"С 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны. Это связано с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все корректно оформленные и отправленные до 16.00 мск 7 июня платежи в указанной валюте будут проводиться с учетом ранее установленных ограничений.
Кроме того, при оформлении перевода в "Райффайзен Онлайн" с 1 июня будет действовать скидка 50% на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов-физлиц в долларах США в другие банки.
Банк отмечает, что на входящие платежи в долларах США ограничений нет. Также ограничения не касаются платежей в других иностранных валютах.