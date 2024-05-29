Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Райффайзенбанк сделает недоступными исходящие платежи в долларах - 29.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240529/bank-848634482.html
Райффайзенбанк сделает недоступными исходящие платежи в долларах
Райффайзенбанк сделает недоступными исходящие платежи в долларах - 29.05.2024, ПРАЙМ
Райффайзенбанк сделает недоступными исходящие платежи в долларах
Райффайзенбанк с 10 июня сделает недоступными исходящие платежи в долларах США в связи с изменением требований банков-корреспондентов, осуществляющих такие... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T11:22+0300
2024-05-29T11:22+0300
россия
райффайзенбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/76397/42/763974240_0:51:1500:895_1920x0_80_0_0_73a98189ee8cc86f4985123ee6090881.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Райффайзенбанк с 10 июня сделает недоступными исходящие платежи в долларах США в связи с изменением требований банков-корреспондентов, осуществляющих такие переводы, сообщил банк. "С 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны. Это связано с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять", - говорится в сообщении. Уточняется, что все корректно оформленные и отправленные до 16.00 мск 7 июня платежи в указанной валюте будут проводиться с учетом ранее установленных ограничений. Кроме того, при оформлении перевода в "Райффайзен Онлайн" с 1 июня будет действовать скидка 50% на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов-физлиц в долларах США в другие банки. Банк отмечает, что на входящие платежи в долларах США ограничений нет. Также ограничения не касаются платежей в других иностранных валютах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76397/42/763974240_121:0:1500:1034_1920x0_80_0_0_eb4cca5400aa1132547796f75f5c2bae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, райффайзенбанк
РОССИЯ, Райффайзенбанк
11:22 29.05.2024
 
Райффайзенбанк сделает недоступными исходящие платежи в долларах

Райффайзенбанк с 10 июня сделает недоступными исходящие платежи в долларах

© Фото : Raiffeisen Bank International!Райффайзенбанк
!Райффайзенбанк - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© Фото : Raiffeisen Bank International
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Райффайзенбанк с 10 июня сделает недоступными исходящие платежи в долларах США в связи с изменением требований банков-корреспондентов, осуществляющих такие переводы, сообщил банк.
"С 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны. Это связано с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все корректно оформленные и отправленные до 16.00 мск 7 июня платежи в указанной валюте будут проводиться с учетом ранее установленных ограничений.
Кроме того, при оформлении перевода в "Райффайзен Онлайн" с 1 июня будет действовать скидка 50% на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов-физлиц в долларах США в другие банки.
Банк отмечает, что на входящие платежи в долларах США ограничений нет. Также ограничения не касаются платежей в других иностранных валютах.
 
РОССИЯРайффайзенбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала