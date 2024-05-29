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ЦБ проследит за включением расходов на страховку в расчет кредита

ЦБ проследит за включением расходов на страховку в расчет кредита - 29.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ проследит за включением расходов на страховку в расчет кредита

Банк России будет следить за эффективностью меры по включению расходов на страховку в расчет стоимости кредита, готов принимать дополнительные меры, если нового | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T16:23+0300

2024-05-29T16:23+0300

2024-05-29T16:23+0300

банк россии

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Банк России будет следить за эффективностью меры по включению расходов на страховку в расчет стоимости кредита, готов принимать дополнительные меры, если нового порядка расчета полной стоимости кредита будет недостаточно для защиты клиентов, сказал журналистам директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов. С 21 января российские кредитные организации обязаны указывать на своих сайтах рядом со ставкой диапазон полной стоимости кредита (ПСК). Этот показатель включает в себя не только проценты за использование ссуды, базовый долг, но и дополнительные расходы, в том числе взносы на страхование и комиссию. "Мы будем смотреть на эффективность принятых мер в части кредитного страхования в целом, достаточно или недостаточно для защиты интересов заемщиков включение в полную стоимость кредита расходов на страховку или нужно ли еще какие-то меры принимать", - сказал Смирнов. По его мнению, включение расходов на страховку в расчет стоимости кредита позволяет клиенту оценивать, сколько он реально платит и готов ли он действительно платить такие деньги и брать кредит под такую ставку, а также дает возможность сравнить условия кредитования одного банка с предложениями других кредитных организаций.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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