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"Экспобанк" закрыл сделку по приобретению "дочки" HSBC

"Экспобанк" закрыл сделку по приобретению "дочки" HSBC - 29.05.2024, ПРАЙМ

"Экспобанк" закрыл сделку по приобретению "дочки" HSBC

Экспобанк сообщил, что закрыл сделку по приобретению российской "дочки" британского HSBC, она будет переименована и продолжит работу. | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T14:14+0300

2024-05-29T14:14+0300

2024-05-29T14:22+0300

hsbc

экспобанк

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Экспобанк сообщил, что закрыл сделку по приобретению российской "дочки" британского HSBC, она будет переименована и продолжит работу."Экспобанк успешно закрыл сделку и приобрел 100% долей ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" у HSBC Europe B.V. Получены одобрения президента РФ в соответствии с указом №520 и Центрального банка Российской Федерации. Дочерний банк продолжит свою работу под новым наименованием", - сказано в сообщении.

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hsbc, экспобанк