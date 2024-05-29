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"Экспобанк" закрыл сделку по приобретению "дочки" HSBC
"Экспобанк" закрыл сделку по приобретению "дочки" HSBC - 29.05.2024, ПРАЙМ
"Экспобанк" закрыл сделку по приобретению "дочки" HSBC
Экспобанк сообщил, что закрыл сделку по приобретению российской "дочки" британского HSBC, она будет переименована и продолжит работу. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T14:14+0300
2024-05-29T14:14+0300
2024-05-29T14:22+0300
hsbc
экспобанк
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Экспобанк сообщил, что закрыл сделку по приобретению российской "дочки" британского HSBC, она будет переименована и продолжит работу."Экспобанк успешно закрыл сделку и приобрел 100% долей ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" у HSBC Europe B.V. Получены одобрения президента РФ в соответствии с указом №520 и Центрального банка Российской Федерации. Дочерний банк продолжит свою работу под новым наименованием", - сказано в сообщении.
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hsbc, экспобанк
"Экспобанк" закрыл сделку по приобретению "дочки" HSBC
Экспобанк закрыл сделку по приобретению российской "дочки" британского HSBC
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Экспобанк сообщил, что закрыл сделку по приобретению российской "дочки" британского HSBC, она будет переименована и продолжит работу.
"Экспобанк успешно закрыл сделку и приобрел 100% долей ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" у HSBC Europe B.V. Получены одобрения президента РФ в соответствии с указом №520 и Центрального банка Российской Федерации. Дочерний банк продолжит свою работу под новым наименованием", - сказано в сообщении.