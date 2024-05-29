https://1prime.ru/20240529/bmw-848643821.html
В России начались продажи кроссовера BMW за десять миллионов рублей
В России начались продажи кроссовера BMW за десять миллионов рублей - 29.05.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи кроссовера BMW за десять миллионов рублей
На авторынке России появился новый кроссовера BMW X3 2024 года выпуска в комплектации XDrive20i M Sport Pure, стартовая цена которого составляет 9,9 миллиона... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T14:05+0300
2024-05-29T14:05+0300
2024-05-29T14:05+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. На авторынке России появился новый кроссовера BMW X3 2024 года выпуска в комплектации XDrive20i M Sport Pure, стартовая цена которого составляет 9,9 миллиона рублей, пишет издание "За рулем".Отмечается, что автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с., автоматической трансмиссией, а также полным приводом.Покупателям предлагается множество функций и элементов, включая дистанционный запуск двигателя, легкосплавные диски с Y-спицами 887M RSC и премиальная отделка салона Executive.Кроссовер обладает высокой производительностью благодаря спортивным тормозам M, а также способностью управления в экстренных ситуациях. В салоне автомобиля установлены спортивный комплект M, солнцезащитные козырьки и велюровые коврики.Зеркала оснащены функцией автоматического затемнения, а сиденья с электроприводом регулировки имеют функцию памяти. Интерьер выглядит стильно благодаря вставкам из древесины ясеня таупе и инновационному дизайну приборной панели и систем управления.В качестве дополнительных опций доступны аудиосистема Harman/Kardon, цифровая приборная панель BMW Live Cockpit Professional и система управления жестами, заключили в издании.
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россия, авто, bmw
В России начались продажи кроссовера BMW за десять миллионов рублей
"За рулем": в РФ начались продажи кроссовера BMW X3 2024 года за 9,9 млн рублей
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ.
На авторынке России появился новый кроссовера BMW X3 2024 года выпуска в комплектации XDrive20i M Sport Pure, стартовая цена которого составляет 9,9 миллиона рублей, пишет
издание "За рулем".
Отмечается, что автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с., автоматической трансмиссией, а также полным приводом.
Покупателям предлагается множество функций и элементов, включая дистанционный запуск двигателя, легкосплавные диски с Y-спицами 887M RSC и премиальная отделка салона Executive.
Кроссовер обладает высокой производительностью благодаря спортивным тормозам M, а также способностью управления в экстренных ситуациях. В салоне автомобиля установлены спортивный комплект M, солнцезащитные козырьки и велюровые коврики.
Зеркала оснащены функцией автоматического затемнения, а сиденья с электроприводом регулировки имеют функцию памяти. Интерьер выглядит стильно благодаря вставкам из древесины ясеня таупе и инновационному дизайну приборной панели и систем управления.
В качестве дополнительных опций доступны аудиосистема Harman/Kardon, цифровая приборная панель BMW Live Cockpit Professional и система управления жестами, заключили в издании.
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