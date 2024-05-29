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Трамп назвал условие, при котором "бомбил бы Москву и Пекин" - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Трамп назвал условие, при котором "бомбил бы Москву и Пекин"
Трамп назвал условие, при котором "бомбил бы Москву и Пекин" - 29.05.2024, ПРАЙМ
Трамп назвал условие, при котором "бомбил бы Москву и Пекин"
Во время одной из встреч с избирателями и потенциальными спонсорами кампании Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы при его президентстве... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T11:45+0300
2024-05-29T11:47+0300
политика
сша
дональд трамп
сво
китай
пекин
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Во время одной из встреч с избирателями и потенциальными спонсорами кампании Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы при его президентстве "Россия напала на Украину, а Китай — на Тайвань", пишет газета The Washington Post.Советники миллиардера подчеркивают, что Трамп при общении со богатыми спонсорами дает те же политические обещания, что и на публике. И нет свидетельств того, что он напрямую связал конкретный политический результат с конкретным пожертвованием. Часто его комментарии на мероприятиях касаются внешней политики. В качестве примера газета привела его слова о "бомбардировках" Москвы и Пекина. Экс-президент США не раз обещал, что в случае победы на выборах в ноябре текущего года в числе первоочередных мер добьется прекращения конфликта между Москвой и Киевом и остановит приближение "третьей мировой войны". При этом он не назвал подробностей того, как именно планирует добиться такого результата.
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сша, дональд трамп, сво, китай, пекин
Политика, США, Дональд Трамп, СВО, КИТАЙ, Пекин
11:45 29.05.2024 (обновлено: 11:47 29.05.2024)
 
Трамп назвал условие, при котором "бомбил бы Москву и Пекин"

WP: на мероприятии по сбору средств Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Во время одной из встреч с избирателями и потенциальными спонсорами кампании Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы при его президентстве "Россия напала на Украину, а Китай — на Тайвань", пишет газета The Washington Post.
Советники миллиардера подчеркивают, что Трамп при общении со богатыми спонсорами дает те же политические обещания, что и на публике. И нет свидетельств того, что он напрямую связал конкретный политический результат с конкретным пожертвованием.
Часто его комментарии на мероприятиях касаются внешней политики. В качестве примера газета привела его слова о "бомбардировках" Москвы и Пекина.
Экс-президент США не раз обещал, что в случае победы на выборах в ноябре текущего года в числе первоочередных мер добьется прекращения конфликта между Москвой и Киевом и остановит приближение "третьей мировой войны". При этом он не назвал подробностей того, как именно планирует добиться такого результата.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
Трамп вновь пообещал остановить конфликт на Украине
26 мая, 06:15
 
ПолитикаСШАДональд ТрампСВОКИТАЙПекин
 
 
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