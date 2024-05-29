https://1prime.ru/20240529/bouz-848649140.html

Россия останется. На Западе признали правду о конфликте на Украине

Россия останется. На Западе признали правду о конфликте на Украине - 29.05.2024, ПРАЙМ

Россия останется. На Западе признали правду о конфликте на Украине

Коллективный Запад откажется от Украины, как только она перестанет служить его интересам. Такое мнение в социальной сети Х выразил ирландский журналист Чей... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T16:20+0300

2024-05-29T16:20+0300

2024-05-29T16:36+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Коллективный Запад откажется от Украины, как только она перестанет служить его интересам. Такое мнение в социальной сети Х выразил ирландский журналист Чей Боуз.По мнению Боуза, для западных союзников Украина превратилась в своего рода плацдарм для испытаний оружия НАТО, а также источником "человеческих ресурсов"."Западные элиты откажутся от нее, когда ее использование будет исчерпано. А Россия останется ее соседом", — заметил журналист.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.

https://1prime.ru/20240529/naemnik-848642824.html

украина

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россия, украина