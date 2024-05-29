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Россия останется. На Западе признали правду о конфликте на Украине - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Россия останется. На Западе признали правду о конфликте на Украине
Россия останется. На Западе признали правду о конфликте на Украине - 29.05.2024, ПРАЙМ
Россия останется. На Западе признали правду о конфликте на Украине
Коллективный Запад откажется от Украины, как только она перестанет служить его интересам. Такое мнение в социальной сети Х выразил ирландский журналист Чей... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T16:20+0300
2024-05-29T16:36+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Коллективный Запад откажется от Украины, как только она перестанет служить его интересам. Такое мнение в социальной сети Х выразил ирландский журналист Чей Боуз.По мнению Боуза, для западных союзников Украина превратилась в своего рода плацдарм для испытаний оружия НАТО, а также источником "человеческих ресурсов"."Западные элиты откажутся от нее, когда ее использование будет исчерпано. А Россия останется ее соседом", — заметил журналист.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
16:20 29.05.2024 (обновлено: 16:36 29.05.2024)
 
Россия останется. На Западе признали правду о конфликте на Украине

Журналист Боуз: НАТО бросит Украину, а Россия останется ее соседом

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Коллективный Запад откажется от Украины, как только она перестанет служить его интересам. Такое мнение в социальной сети Х выразил ирландский журналист Чей Боуз.
По мнению Боуза, для западных союзников Украина превратилась в своего рода плацдарм для испытаний оружия НАТО, а также источником "человеческих ресурсов".
"Западные элиты откажутся от нее, когда ее использование будет исчерпано. А Россия останется ее соседом", — заметил журналист.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
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