https://1prime.ru/20240529/britaniya-848633912.html

"Размер имеет значение". Усыхающая британская армия уступил России

"Размер имеет значение". Усыхающая британская армия уступил России - 29.05.2024, ПРАЙМ

"Размер имеет значение". Усыхающая британская армия уступил России

Вооруженные сибы Великобритании "усыхают", бюджет армии сокращается, страна не сможет воевать. Об этом пишет издание The Sun. | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T11:08+0300

2024-05-29T11:08+0300

2024-05-29T11:08+0300

вс рф

россия

великобритания

армия

https://cdnn.1prime.ru/img/82779/18/827791843_0:216:4147:2549_1920x0_80_0_0_0caf1d5ef7e1e6638e9aecaeccda9e32.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Вооруженные сибы Великобритании "усыхают", бюджет армии сокращается, страна не сможет воевать. Об этом пишет издание The Sun."В Европе звонят колокола тревоги по поводу способности Британии воевать с быстро усыхающими вооруженными силами", - говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее сообщалось, что британский премьер Риши Сунак намерен вернуть обязательную воинскую службу в случае победы на выборах консерваторов. "Размер имеет значение", - отреагировал на идею один чиновник. По его словам, численность британской армии упала до исторически минимальных 73 тысяч человек.Кроме того, как отмечает издание, бюджет британской армии сокращается, поэтому финансы направят на новые самолеты и военные корабли, а средства противовоздушной обороны уйдут на второй план.The Sun приводит слова командира основной боевой дивизии Британии генерал-майора Джеймса Мартина. Он уверен, что по стандартам НАТО дивизию можно выставить на поле боя."Весьма вероятно, что российская танковая дивизия превзойдет по силам это гораздо более слабое британское соединение", - утверждает аналитический центр Международный институт стратегических исследований.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240527/ubiystvo-848541082.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс рф, россия, великобритания, армия