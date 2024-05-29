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"Размер имеет значение". Усыхающая британская армия уступил России - 29.05.2024, ПРАЙМ
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"Размер имеет значение". Усыхающая британская армия уступил России
"Размер имеет значение". Усыхающая британская армия уступил России - 29.05.2024, ПРАЙМ
"Размер имеет значение". Усыхающая британская армия уступил России
Вооруженные сибы Великобритании "усыхают", бюджет армии сокращается, страна не сможет воевать. Об этом пишет издание The Sun. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T11:08+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Вооруженные сибы Великобритании "усыхают", бюджет армии сокращается, страна не сможет воевать. Об этом пишет издание The Sun."В Европе звонят колокола тревоги по поводу способности Британии воевать с быстро усыхающими вооруженными силами", - говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее сообщалось, что британский премьер Риши Сунак намерен вернуть обязательную воинскую службу в случае победы на выборах консерваторов. "Размер имеет значение", - отреагировал на идею один чиновник. По его словам, численность британской армии упала до исторически минимальных 73 тысяч человек.Кроме того, как отмечает издание, бюджет британской армии сокращается, поэтому финансы направят на новые самолеты и военные корабли, а средства противовоздушной обороны уйдут на второй план.The Sun приводит слова командира основной боевой дивизии Британии генерал-майора Джеймса Мартина. Он уверен, что по стандартам НАТО дивизию можно выставить на поле боя."Весьма вероятно, что российская танковая дивизия превзойдет по силам это гораздо более слабое британское соединение", - утверждает аналитический центр Международный институт стратегических исследований.Полный текст читайте на ИноСМИ
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вс рф, россия, великобритания, армия
ВС РФ, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, армия
11:08 29.05.2024
 
"Размер имеет значение". Усыхающая британская армия уступил России

Sun: число обученных военнослужащих в Британии упало до исторического минимума

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Вооруженные сибы Великобритании "усыхают", бюджет армии сокращается, страна не сможет воевать. Об этом пишет издание The Sun.
"В Европе звонят колокола тревоги по поводу способности Британии воевать с быстро усыхающими вооруженными силами", - говорится в статье.
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Ранее сообщалось, что британский премьер Риши Сунак намерен вернуть обязательную воинскую службу в случае победы на выборах консерваторов. "Размер имеет значение", - отреагировал на идею один чиновник. По его словам, численность британской армии упала до исторически минимальных 73 тысяч человек.
Кроме того, как отмечает издание, бюджет британской армии сокращается, поэтому финансы направят на новые самолеты и военные корабли, а средства противовоздушной обороны уйдут на второй план.
The Sun приводит слова командира основной боевой дивизии Британии генерал-майора Джеймса Мартина. Он уверен, что по стандартам НАТО дивизию можно выставить на поле боя.
"Весьма вероятно, что российская танковая дивизия превзойдет по силам это гораздо более слабое британское соединение", - утверждает аналитический центр Международный институт стратегических исследований.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
В Британии назвали детали покушения на Буданова* агентами охраны Зеленского
27 мая, 12:41
 
ВС РФРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯармия
 
 
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