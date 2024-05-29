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Минфин допустил дефицит бюджета больше 1,595 триллиона рублей

Минфин допустил дефицит бюджета больше 1,595 триллиона рублей - 29.05.2024, ПРАЙМ

Минфин допустил дефицит бюджета больше 1,595 триллиона рублей

Минфин РФ допускает, что дефицит федерального бюджета в 2024 году может быть немного больше утвержденных законом 1,595 триллиона рублей, сообщил журналистам... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T14:21+0300

2024-05-29T14:21+0300

2024-05-29T14:26+0300

минфин

бюджет

дефицит бюджета

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ допускает, что дефицит федерального бюджета в 2024 году может быть немного больше утвержденных законом 1,595 триллиона рублей, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев."Общий дефицит может быть выше, чем то, что в законе сейчас в абсолютном выражении в рублевом, в процентах ВВП сейчас не вспомню, но, возможно, и нет", - ответил Колычев на вопрос об изменении уровня дефицита, если в связи с увеличением ненефтегазовых доходов будут увеличены и расходы.На уточняющий вопрос о том, значительно ли изменится дефицит, Колычев ответил, что дефицит, возможно, будет больше именно в рублевом выражении, а не в процентном. "Да, из-за того, что прогноз нефтегазовых доходов был снижен. Несильно, незначимо", - сказал он."Бюджет влияет на экономику в части структурного дефицита. Структурный вообще никак не меняется, поэтому здесь о влиянии вообще нет смысла говорить. А общий дефицит зависит от исключительно нефтегазовых доходов, и, если они уменьшаются по сравнению с законом, то это просто означает, что пополнение дополнительными нефтегазовыми доходами ФНБ будет меньше, чем предусмотрено в законе", - сказал Колычев.Как объяснил Колычев, структурный дефицит означает, что при базовых нефтегазовых доходах он остается таким же. "Общий меняется в зависимости от нефтегазовых доходов в том числе, а они зависят от цен на нефть, от курса рубля и так далее. В прогнозе тоже учтено их изменение. Они, по-моему, меньше по сравнению с тем же, что утверждено в законе", - отметил замминистра.По последней предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2024 года составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета выросли на 82,2% - до 4,157 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 36,8%, до 7,526 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20240528/byudzhet-848621849.html

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минфин, бюджет, дефицит бюджета