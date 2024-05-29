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Планы на будущее. Chery запатентовала в России 18 новых брендов - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Планы на будущее. Chery запатентовала в России 18 новых брендов
Планы на будущее. Chery запатентовала в России 18 новых брендов - 29.05.2024, ПРАЙМ
Планы на будущее. Chery запатентовала в России 18 новых брендов
Представительство автоконцерна Chery запатентовало в России 18 товарных знаков и названий для последующей продажи легковых авто на территории страны, передает... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T17:44+0300
2024-05-29T17:44+0300
россия
авто
chery
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Представительство автоконцерна Chery запатентовало в России 18 товарных знаков и названий для последующей продажи легковых авто на территории страны, передает портал "Авто.ру".Отмечается, что концерн подал заявку на регистрацию таких названий, как Chery зарегистрировала следующие названия: Luxstar, Maxeed, Jaegoo, Skala, Atlantis, Moda, Exder, Fatena и Fateno, Charey, Chevita, Jaceer, Jeland, Omo, Onives, Wattro и Famtech.Некоторые из запатентованных названий, такие как Luxstar, Maxeed и Jaegoo, созвучны с уже используемыми наименованиями в Китае или России.Однако, присутствие такого большого количества заявок на новые торговые марки не означает, что Chery обязательно введет их на рынок. Скорее всего, концерн защищает свои права на эти названия в перспективе, без конкретных планов использования в настоящее время. К подобного рода практике ранее прибегал "АвтоВАЗ", заключили в издании.
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россия, авто, chery
РОССИЯ, Авто, Chery
17:44 29.05.2024
 
Планы на будущее. Chery запатентовала в России 18 новых брендов

"Авто.ру": автоконцерн Chery запатентовал в России сразу 18 новых брендов

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery
Автомобили в официальном дилерском центре Chery - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Представительство автоконцерна Chery запатентовало в России 18 товарных знаков и названий для последующей продажи легковых авто на территории страны, передает портал "Авто.ру".
Отмечается, что концерн подал заявку на регистрацию таких названий, как Chery зарегистрировала следующие названия: Luxstar, Maxeed, Jaegoo, Skala, Atlantis, Moda, Exder, Fatena и Fateno, Charey, Chevita, Jaceer, Jeland, Omo, Onives, Wattro и Famtech.
Некоторые из запатентованных названий, такие как Luxstar, Maxeed и Jaegoo, созвучны с уже используемыми наименованиями в Китае или России.
Однако, присутствие такого большого количества заявок на новые торговые марки не означает, что Chery обязательно введет их на рынок. Скорее всего, концерн защищает свои права на эти названия в перспективе, без конкретных планов использования в настоящее время. К подобного рода практике ранее прибегал "АвтоВАЗ", заключили в издании.
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