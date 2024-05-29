https://1prime.ru/20240529/chery-848652173.html

Планы на будущее. Chery запатентовала в России 18 новых брендов

Планы на будущее. Chery запатентовала в России 18 новых брендов - 29.05.2024, ПРАЙМ

Планы на будущее. Chery запатентовала в России 18 новых брендов

Представительство автоконцерна Chery запатентовало в России 18 товарных знаков и названий для последующей продажи легковых авто на территории страны, передает... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T17:44+0300

2024-05-29T17:44+0300

2024-05-29T17:44+0300

россия

авто

chery

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Представительство автоконцерна Chery запатентовало в России 18 товарных знаков и названий для последующей продажи легковых авто на территории страны, передает портал "Авто.ру".Отмечается, что концерн подал заявку на регистрацию таких названий, как Chery зарегистрировала следующие названия: Luxstar, Maxeed, Jaegoo, Skala, Atlantis, Moda, Exder, Fatena и Fateno, Charey, Chevita, Jaceer, Jeland, Omo, Onives, Wattro и Famtech.Некоторые из запатентованных названий, такие как Luxstar, Maxeed и Jaegoo, созвучны с уже используемыми наименованиями в Китае или России.Однако, присутствие такого большого количества заявок на новые торговые марки не означает, что Chery обязательно введет их на рынок. Скорее всего, концерн защищает свои права на эти названия в перспективе, без конкретных планов использования в настоящее время. К подобного рода практике ранее прибегал "АвтоВАЗ", заключили в издании.

https://1prime.ru/20221012/838436512.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, chery