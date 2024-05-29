https://1prime.ru/20240529/dogazifikatsii-848656845.html

Путин дал рекомендации властям регионов по догазификации СНТ

Путин дал рекомендации властям регионов по догазификации СНТ - 29.05.2024, ПРАЙМ

Путин дал рекомендации властям регионов по догазификации СНТ

Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям утвердить планы-графики догазификации участков, расположенных в садовых некоммерческих... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T20:37+0300

2024-05-29T20:37+0300

2024-05-29T20:39+0300

энергетика

владимир путин

догазификация

снт

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям утвердить планы-графики догазификации участков, расположенных в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) до 1 августа. Пим этом кабмину поручено сопровождать эту работу, следует из перечня поручений президента, размещенных на портале Кремля.Вместе с тем администрациям регионов было рекомендовано организовать работу при участии органов местного самоуправления по проведению внеочередных собраний членов садовых некоммерческих товариществ, которые располагаются в газифицированных населенных пунктах, для принятия решения о технологическом присоединении общих территорий СНТ к газораспределительным сетям, не привлекая денежные средства населения. Доклад о выполнении поручения правительство обязано подготовить до 15 августа.

https://1prime.ru/20240513/novak-848109503.html

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владимир путин, догазификация, снт