https://1prime.ru/20240529/dogazifikatsii-848656845.html
Путин дал рекомендации властям регионов по догазификации СНТ
Путин дал рекомендации властям регионов по догазификации СНТ - 29.05.2024, ПРАЙМ
Путин дал рекомендации властям регионов по догазификации СНТ
Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям утвердить планы-графики догазификации участков, расположенных в садовых некоммерческих... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T20:37+0300
2024-05-29T20:37+0300
2024-05-29T20:39+0300
энергетика
владимир путин
догазификация
снт
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям утвердить планы-графики догазификации участков, расположенных в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) до 1 августа. Пим этом кабмину поручено сопровождать эту работу, следует из перечня поручений президента, размещенных на портале Кремля.Вместе с тем администрациям регионов было рекомендовано организовать работу при участии органов местного самоуправления по проведению внеочередных собраний членов садовых некоммерческих товариществ, которые располагаются в газифицированных населенных пунктах, для принятия решения о технологическом присоединении общих территорий СНТ к газораспределительным сетям, не привлекая денежные средства населения. Доклад о выполнении поручения правительство обязано подготовить до 15 августа.
https://1prime.ru/20240513/novak-848109503.html
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владимир путин, догазификация, снт
Энергетика, Владимир Путин, догазификация, СНТ
Путин дал рекомендации властям регионов по догазификации СНТ
Путин рекомендовал регионам утвердить к августу графики догазификации в СНТ
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям утвердить планы-графики догазификации участков, расположенных в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) до 1 августа. Пим этом кабмину поручено сопровождать эту работу, следует из перечня поручений президента, размещенных на портале Кремля.
Вместе с тем администрациям регионов было рекомендовано организовать работу при участии органов местного самоуправления по проведению внеочередных собраний членов садовых некоммерческих товариществ, которые располагаются в газифицированных населенных пунктах, для принятия решения о технологическом присоединении общих территорий СНТ к газораспределительным сетям, не привлекая денежные средства населения.
Новак назвал критерии для газификации садовых товариществ
Доклад о выполнении поручения правительство обязано подготовить до 15 августа.