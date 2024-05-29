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Путин дал рекомендации властям регионов по догазификации СНТ - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Путин дал рекомендации властям регионов по догазификации СНТ
Путин дал рекомендации властям регионов по догазификации СНТ - 29.05.2024, ПРАЙМ
Путин дал рекомендации властям регионов по догазификации СНТ
Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям утвердить планы-графики догазификации участков, расположенных в садовых некоммерческих... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T20:37+0300
2024-05-29T20:39+0300
энергетика
владимир путин
догазификация
снт
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям утвердить планы-графики догазификации участков, расположенных в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) до 1 августа. Пим этом кабмину поручено сопровождать эту работу, следует из перечня поручений президента, размещенных на портале Кремля.Вместе с тем администрациям регионов было рекомендовано организовать работу при участии органов местного самоуправления по проведению внеочередных собраний членов садовых некоммерческих товариществ, которые располагаются в газифицированных населенных пунктах, для принятия решения о технологическом присоединении общих территорий СНТ к газораспределительным сетям, не привлекая денежные средства населения. Доклад о выполнении поручения правительство обязано подготовить до 15 августа.
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владимир путин, догазификация, снт
Энергетика, Владимир Путин, догазификация, СНТ
20:37 29.05.2024 (обновлено: 20:39 29.05.2024)
 
Путин дал рекомендации властям регионов по догазификации СНТ

Путин рекомендовал регионам утвердить к августу графики догазификации в СНТ

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГазификация сельской местности
Газификация сельской местности - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям утвердить планы-графики догазификации участков, расположенных в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) до 1 августа. Пим этом кабмину поручено сопровождать эту работу, следует из перечня поручений президента, размещенных на портале Кремля.
Вместе с тем администрациям регионов было рекомендовано организовать работу при участии органов местного самоуправления по проведению внеочередных собраний членов садовых некоммерческих товариществ, которые располагаются в газифицированных населенных пунктах, для принятия решения о технологическом присоединении общих территорий СНТ к газораспределительным сетям, не привлекая денежные средства населения.
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13 мая, 13:24
Доклад о выполнении поручения правительство обязано подготовить до 15 августа.
 
ЭнергетикаВладимир ПутиндогазификацияСНТ
 
 
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