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ГД ратифицировала протоколы о реструктуризации долгов Сербии
ГД ратифицировала протоколы о реструктуризации долгов Сербии - 29.05.2024, ПРАЙМ
ГД ратифицировала протоколы о реструктуризации долгов Сербии
Государственная Дума ратифицировала четыре новых протокола, позволяющих реструктурировать долг Сербии перед Россией, следует из сообщения на сайте ГД. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T12:44+0300
2024-05-29T12:44+0300
2024-05-29T12:44+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума ратифицировала четыре новых протокола, позволяющих реструктурировать долг Сербии перед Россией, следует из сообщения на сайте ГД.Подписанные протоколы между Россией и Сербией вносят изменения в ряд предыдущих соглашений о предоставлении государственных экспортных и финансовых кредитов, а также о выплате задолженности Сербии перед Россией.Протоколы устанавливают условия погашения задолженности, которая должна быть выполнена без штрафов и дополнительных процентов в период с марта 2022 года по март 2023 года. Сербская сторона выполнила это условие к 1 сентября 2023 года.Платежи осуществлялись в российских рублях. Общая задолженность Сербии по экспортным кредитам составляет 102,231 миллиона долларов и 1,944 миллиона евро, по финансовым кредитам - 38,33 миллиона долларов, по обязательствам Югославии - 2,96 миллиона долларов.Протоколы вступают в силу после прохождения всех внутригосударственных процедур в двух странах.
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россия, сербия
Экономика, РОССИЯ, СЕРБИЯ
ГД ратифицировала протоколы о реструктуризации долгов Сербии
Госдума ратифицировала протоколы о реструктуризации долгов Сербии перед Россией
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума ратифицировала четыре новых протокола, позволяющих реструктурировать долг Сербии перед Россией, следует из сообщения на сайте ГД.
Подписанные протоколы между Россией и Сербией вносят изменения в ряд предыдущих соглашений о предоставлении государственных экспортных и финансовых кредитов, а также о выплате задолженности Сербии перед Россией.
Протоколы устанавливают условия погашения задолженности, которая должна быть выполнена без штрафов и дополнительных процентов в период с марта 2022 года по март 2023 года. Сербская сторона выполнила это условие к 1 сентября 2023 года.
Платежи осуществлялись в российских рублях. Общая задолженность Сербии по экспортным кредитам составляет 102,231 миллиона долларов и 1,944 миллиона евро, по финансовым кредитам - 38,33 миллиона долларов, по обязательствам Югославии - 2,96 миллиона долларов.
Протоколы вступают в силу после прохождения всех внутригосударственных процедур в двух странах.
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