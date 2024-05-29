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ГД ратифицировала протоколы о реструктуризации долгов Сербии

ГД ратифицировала протоколы о реструктуризации долгов Сербии - 29.05.2024, ПРАЙМ

ГД ратифицировала протоколы о реструктуризации долгов Сербии

Государственная Дума ратифицировала четыре новых протокола, позволяющих реструктурировать долг Сербии перед Россией, следует из сообщения на сайте ГД. | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T12:44+0300

2024-05-29T12:44+0300

2024-05-29T12:44+0300

экономика

россия

сербия

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Государственная Дума ратифицировала четыре новых протокола, позволяющих реструктурировать долг Сербии перед Россией, следует из сообщения на сайте ГД.Подписанные протоколы между Россией и Сербией вносят изменения в ряд предыдущих соглашений о предоставлении государственных экспортных и финансовых кредитов, а также о выплате задолженности Сербии перед Россией.Протоколы устанавливают условия погашения задолженности, которая должна быть выполнена без штрафов и дополнительных процентов в период с марта 2022 года по март 2023 года. Сербская сторона выполнила это условие к 1 сентября 2023 года.Платежи осуществлялись в российских рублях. Общая задолженность Сербии по экспортным кредитам составляет 102,231 миллиона долларов и 1,944 миллиона евро, по финансовым кредитам - 38,33 миллиона долларов, по обязательствам Югославии - 2,96 миллиона долларов.Протоколы вступают в силу после прохождения всех внутригосударственных процедур в двух странах.

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