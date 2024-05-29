https://1prime.ru/20240529/dollar-848625738.html
Курс доллара в начале торгов поднялся до 88,77 рубля
Курс доллара в начале торгов поднялся до 88,77 рубля - 29.05.2024, ПРАЙМ
Курс доллара в начале торгов поднялся до 88,77 рубля
Курс рубля в начале торгов снижается против доллара и юаня и прибавляет к евро: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 88,61 рубля, китайской | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T07:05+0300
2024-05-29T07:05+0300
2024-05-29T07:16+0300
экономика
московская биржа
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/96/837069692_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8c815db31cfe5a493e5a517b22d34a3.jpg
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается против доллара и юаня и прибавляет к евро: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 88,61 рубля, китайской – до 12,19 рубля, европейской – снижается до 96,3 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллар расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 4 копейки, до 88,61 рубля, юаня - на 1 копейку, до 12,19 рубля, евро теряет 14 копеек, до 96,3 рубля.
https://1prime.ru/20240524/banki-848482601.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/96/837069692_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_caff54827c4dd6968f0f25361b4d7378.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, курсы валют
Экономика, Московская биржа, Курсы валют
Курс доллара в начале торгов поднялся до 88,77 рубля
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже вырос до 88,77 рубля
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается против доллара и юаня и прибавляет к евро: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 88,61 рубля, китайской – до 12,19 рубля, европейской – снижается до 96,3 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллар расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 4 копейки, до 88,61 рубля, юаня - на 1 копейку, до 12,19 рубля, евро теряет 14 копеек, до 96,3 рубля.
В ЦБ заявили о росте доли кредитования компаний в дружественных валютах