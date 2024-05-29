https://1prime.ru/20240529/dollar-848625738.html

Курс доллара в начале торгов поднялся до 88,77 рубля

Курс доллара в начале торгов поднялся до 88,77 рубля - 29.05.2024, ПРАЙМ

Курс доллара в начале торгов поднялся до 88,77 рубля

Курс рубля в начале торгов снижается против доллара и юаня и прибавляет к евро: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 88,61 рубля, китайской | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T07:05+0300

2024-05-29T07:05+0300

2024-05-29T07:16+0300

экономика

московская биржа

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/83706/96/837069692_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8c815db31cfe5a493e5a517b22d34a3.jpg

МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается против доллара и юаня и прибавляет к евро: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 88,61 рубля, китайской – до 12,19 рубля, европейской – снижается до 96,3 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллар расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 4 копейки, до 88,61 рубля, юаня - на 1 копейку, до 12,19 рубля, евро теряет 14 копеек, до 96,3 рубля.

https://1prime.ru/20240524/banki-848482601.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

московская биржа, курсы валют