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В Белоруссии назвали причины приостановки действия ДОВСЕ
В Белоруссии назвали причины приостановки действия ДОВСЕ - 29.05.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии назвали причины приостановки действия ДОВСЕ
Приостановка Минском действия ДОВСЕ — это вынужденный ответным шагом, говорится в заявлении МИД Белоруссии. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T11:02+0300
2024-05-29T11:02+0300
2024-05-29T11:02+0300
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МИНСК, 29 мая - ПРАЙМ. Приостановка Минском действия ДОВСЕ — это вынужденный ответным шагом, говорится в заявлении МИД Белоруссии. Отмечается, что действия стран-членов НАТО приостановить действие ДОВСЕ не оставили Минску выбора. "Приостановление Беларусью действия ДОВСЕ является вынужденным ответным шагом, направленным на обеспечение национальной безопасности страны, на фоне разрушения существующего режима контроля над обычными вооружениями в Европе и продолжающейся эскалации военно-политической напряженности в регионе", — сказано в сообщении. Ведомство подчеркнуло, что решение не означает выхода из договора и Минск будет готов возобновить его действие при условии возврата к его выполнению странами-участницами Североатлантического альянса.Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
https://1prime.ru/20240524/lukashenko-848492738.html
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белоруссия, александр лукашенко, довсе
Политика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, ДОВСЕ
В Белоруссии назвали причины приостановки действия ДОВСЕ
МИД Белоруссии: приостановка Минском действия ДОВСЕ является вынужденным шагом
МИНСК, 29 мая - ПРАЙМ. Приостановка Минском действия ДОВСЕ — это вынужденный ответным шагом, говорится в заявлении МИД Белоруссии.
Отмечается, что действия стран-членов НАТО приостановить действие ДОВСЕ не оставили Минску выбора.
"Приостановление Беларусью действия ДОВСЕ является вынужденным ответным шагом, направленным на обеспечение национальной безопасности страны, на фоне разрушения существующего режима контроля над обычными вооружениями в Европе и продолжающейся эскалации военно-политической напряженности в регионе", — сказано в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что решение не означает выхода из договора и Минск будет готов возобновить его действие при условии возврата к его выполнению странами-участницами Североатлантического альянса.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
Москва и Минск сохранят курс на интеграцию, заявил Лукашенко