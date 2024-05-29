https://1prime.ru/20240529/ekonomika-848628131.html

США перешли Рубикон в противостоянии с Китаем: мировая экономика под ударом

США перешли Рубикон в противостоянии с Китаем: мировая экономика под ударом - 29.05.2024, ПРАЙМ

США перешли Рубикон в противостоянии с Китаем: мировая экономика под ударом

Вашингтон перешел Рубикон, избрав путь протекционизма во внешней торговле, однако войну на два фронта — с Пекином и Москвой — он не потянет, пишет хорватское... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T09:09+0300

2024-05-29T09:09+0300

2024-05-29T09:09+0300

экономика

сша

китай

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Вашингтон перешел Рубикон, избрав путь протекционизма во внешней торговле, однако войну на два фронта — с Пекином и Москвой — он не потянет, пишет хорватское издание Geopolitika.news."Мир наконец-то "перешел Рубикон" и подошел к судьбоносному моменту, который определит его будущее на долгое время",— отметил автор материала Зоран Метер.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию , на прошлой неделе США продолжили свою геополитическую стратегию разделения мира на блоки, которая включает в себя военно-политические и экономические аспекты. Эта стратегия активно продвигалась в течение последнего десятилетия и достигла своего пика во время госпереворота на Украине в 2014 году.Кроме того, Джо Байден подписал документ о новых ограничениях против Китая, а также об увеличении пошли на металлы из КНР накануне визита Владимира Путина в Пекин. Подписание документа произошло в момент, когда антиамериканские настроения в Китае достигли пика.Отмечается, что США и ЕС в настоящее время проигрывают в войне с Китаем в высокотехнологичных областях, связанных с "зеленым переходом". Они вынуждены прибегать к протекционизму, чтобы конкурировать с дешевыми китайскими товарами, однако это грозит серьезными проблемами для американской промышленности, а также для мировой экономики в целом.Метер подчеркнул, что сейчас мир вступает в новую фазу противостояния между Западом, возглавляемым США, и Китаем и Россией, которые укрепляют новые международные платформы сотрудничества, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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сша, китай