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В МИД оценили возможность наладить экономическое взаимодействие с Западом
В МИД оценили возможность наладить экономическое взаимодействие с Западом - 29.05.2024, ПРАЙМ
В МИД оценили возможность наладить экономическое взаимодействие с Западом
Из-за гибридной агрессии, развернутой США и их союзниками против России, нет оснований ожидать улучшения экономического сотрудничества с западными странами на... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T09:18+0300
2024-05-29T09:18+0300
2024-05-29T09:18+0300
экономика
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Из-за гибридной агрессии, развернутой США и их союзниками против России, нет оснований ожидать улучшения экономического сотрудничества с западными странами на государственном уровне. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.По словам дипломата, Россия всегда была ответственным участником мировой экономики и готова к сотрудничеству с конструктивными партнерами, однако англосаксы и европейцы выбрали путь конфронтации, чтобы сохранить свое доминирование."В связи с этим рассчитывать на какие-либо перспективы налаживания экономического взаимодействия с западниками на государственном уровне не приходится", — сказал Биричевский.Учитывая подобного рода обстоятельства, Москва активно развивает сотрудничество с партнерами из Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки на базе принципов равноправия и взаимной выгоды для всех государств.Ко всему прочему, Вашингтон и его союзники применили ограничительные меры в сфере торговли, логистики и финансов в отношении России, а теперь пытаются найти легитимные причины для конфискации российских валютных резервов.
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россия, запад
В МИД оценили возможность наладить экономическое взаимодействие с Западом
МИД: рассчитывать на налаживание экономических связей с Западом не приходится
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Из-за гибридной агрессии, развернутой США и их союзниками против России, нет оснований ожидать улучшения экономического сотрудничества с западными странами на государственном уровне. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
По словам дипломата, Россия всегда была ответственным участником мировой экономики и готова к сотрудничеству с конструктивными партнерами, однако англосаксы и европейцы выбрали путь конфронтации, чтобы сохранить свое доминирование.
"В связи с этим рассчитывать на какие-либо перспективы налаживания экономического взаимодействия с западниками на государственном уровне не приходится", — сказал Биричевский.
Учитывая подобного рода обстоятельства, Москва активно развивает сотрудничество с партнерами из Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки на базе принципов равноправия и взаимной выгоды для всех государств.
Ко всему прочему, Вашингтон и его союзники применили ограничительные меры в сфере торговли, логистики и финансов в отношении России, а теперь пытаются найти легитимные причины для конфискации российских валютных резервов.
"Не подумали". В США раскрыли, как Россия воспользовалась провалом Запада