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Аналитики отметили рост стоимости тонны сырьевого экспорта РФ на четверть - 29.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240529/eksport-848624557.html
Аналитики отметили рост стоимости тонны сырьевого экспорта РФ на четверть
Аналитики отметили рост стоимости тонны сырьевого экспорта РФ на четверть - 29.05.2024, ПРАЙМ
Аналитики отметили рост стоимости тонны сырьевого экспорта РФ на четверть
Российские экспортные цены прошли "дно", и на конец апреля тонна российского сырьевого экспорта стоила 425 долларов, увеличившись за год почти на четверть,... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T06:27+0300
2024-05-29T06:27+0300
экономика
экспорт
россия
международная торговля
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российские экспортные цены прошли "дно", и на конец апреля тонна российского сырьевого экспорта стоила 425 долларов, увеличившись за год почти на четверть, следует из материалов Центра ценовых индексов (ЦЦИ), которые есть в распоряжении РИА Новости. Аналитический центр ранее в среду представил первый в России индекс цен на экспортируемое сырье, который позволяет более достоверно оценить стоимость поставок российских ресурсов на мировой рынок. Так, согласно материалам организации, одна тонна российского сырьевого экспорта на конец апреля текущего года стоила 425 долларов. Эта цена рассчитывается для пшеницы, угля, СПГ, подсолнечного масла, удобрений, дизельного топлива, а также нефти и газа, которые экспортируются в Китай и в остальные страны. Там же отмечается, что с начала года стоимость сырьевого экспорта выросла на 5%. "Тонна (сырьевого экспорта - ред.) на конец апреля 2023 года стоила 346 долларов", - отметила в беседе с агентством глава ЦЦИ Наталья Порохова. Таким образом, за год стоимость выросла почти на 23%. Аналитики в своих материалах также отмечают, что "дно" снижения российский экспортных цен уже пройдено: оно пришлось на июнь 2023 года.
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экспорт, россия, международная торговля
Экономика, экспорт, РОССИЯ, международная торговля
06:27 29.05.2024
 
Аналитики отметили рост стоимости тонны сырьевого экспорта РФ на четверть

ЦЦИ: стоимость тонны сырьевого экспорта России выросла на четверть, до $425

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российские экспортные цены прошли "дно", и на конец апреля тонна российского сырьевого экспорта стоила 425 долларов, увеличившись за год почти на четверть, следует из материалов Центра ценовых индексов (ЦЦИ), которые есть в распоряжении РИА Новости.
Аналитический центр ранее в среду представил первый в России индекс цен на экспортируемое сырье, который позволяет более достоверно оценить стоимость поставок российских ресурсов на мировой рынок.
Так, согласно материалам организации, одна тонна российского сырьевого экспорта на конец апреля текущего года стоила 425 долларов. Эта цена рассчитывается для пшеницы, угля, СПГ, подсолнечного масла, удобрений, дизельного топлива, а также нефти и газа, которые экспортируются в Китай и в остальные страны. Там же отмечается, что с начала года стоимость сырьевого экспорта выросла на 5%.
"Тонна (сырьевого экспорта - ред.) на конец апреля 2023 года стоила 346 долларов", - отметила в беседе с агентством глава ЦЦИ Наталья Порохова. Таким образом, за год стоимость выросла почти на 23%.
Аналитики в своих материалах также отмечают, что "дно" снижения российский экспортных цен уже пройдено: оно пришлось на июнь 2023 года.
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