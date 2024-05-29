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Аналитики отметили рост стоимости тонны сырьевого экспорта РФ на четверть

Аналитики отметили рост стоимости тонны сырьевого экспорта РФ на четверть - 29.05.2024, ПРАЙМ

Аналитики отметили рост стоимости тонны сырьевого экспорта РФ на четверть

Российские экспортные цены прошли "дно", и на конец апреля тонна российского сырьевого экспорта стоила 425 долларов, увеличившись за год почти на четверть,... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T06:27+0300

2024-05-29T06:27+0300

2024-05-29T06:27+0300

экономика

экспорт

россия

международная торговля

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российские экспортные цены прошли "дно", и на конец апреля тонна российского сырьевого экспорта стоила 425 долларов, увеличившись за год почти на четверть, следует из материалов Центра ценовых индексов (ЦЦИ), которые есть в распоряжении РИА Новости. Аналитический центр ранее в среду представил первый в России индекс цен на экспортируемое сырье, который позволяет более достоверно оценить стоимость поставок российских ресурсов на мировой рынок. Так, согласно материалам организации, одна тонна российского сырьевого экспорта на конец апреля текущего года стоила 425 долларов. Эта цена рассчитывается для пшеницы, угля, СПГ, подсолнечного масла, удобрений, дизельного топлива, а также нефти и газа, которые экспортируются в Китай и в остальные страны. Там же отмечается, что с начала года стоимость сырьевого экспорта выросла на 5%. "Тонна (сырьевого экспорта - ред.) на конец апреля 2023 года стоила 346 долларов", - отметила в беседе с агентством глава ЦЦИ Наталья Порохова. Таким образом, за год стоимость выросла почти на 23%. Аналитики в своих материалах также отмечают, что "дно" снижения российский экспортных цен уже пройдено: оно пришлось на июнь 2023 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

экспорт, россия, международная торговля