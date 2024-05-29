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Названа неожиданная категория лиц, которая чаще всех берет электросамокаты - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Названа неожиданная категория лиц, которая чаще всех берет электросамокаты
Названа неожиданная категория лиц, которая чаще всех берет электросамокаты - 29.05.2024, ПРАЙМ
Названа неожиданная категория лиц, которая чаще всех берет электросамокаты
В основном берут в аренду электросамокаты россияне в возрасте от 25 до 44 лет, на них приходится более половины от всех пользователей, при этом клиенты старше... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T10:37+0300
2024-05-29T10:43+0300
электросамокаты
россияне
аренда
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. В основном берут в аренду электросамокаты россияне в возрасте от 25 до 44 лет, на них приходится более половины от всех пользователей, при этом клиенты старше 45 лет пользуются кикшеринговыми сервисами больше, чем молодежь от 18 до 25 лет, подсчитали специалисты "Мегафона". "На сегодня ядро аудитории рынка кикшеринга составляют абоненты 25-44 лет, на которых приходится порядка 55% от всех пользователей данных сервисов. Однако тренд сместился в сторону более возрастной публики - россияне 45+ все чаще берут самокаты в аренду и впервые обошли зумеров (до 25 лет), вытеснив эту группу на третье место по размеру аудитории", - говорится в исследовании. Отмечается, что за год число пользователей кикшеринга старше 45 лет выросло на 48%, в то время как число пользователей в возрасте 25-44 лет - лишь на 15%. В целом, аудитория российских сервисов кикшеринга за первую половину мая выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По словам аналитиков, чаще арендовать электросамокаты, как и в прошлом году, предпочитают мужчины - 54%, при этом женская аудитория за год выросла с 39% до 46%. Больше всего сервисами кикшеринга пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской и Самарской области, а также Краснодарского края. На эти пять регионов приходится около половины от всего трафика, потраченного в приложениях аренды электросамокатов.
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электросамокаты, россияне, аренда
Электросамокаты, россияне, аренда
10:37 29.05.2024 (обновлено: 10:43 29.05.2024)
 
Названа неожиданная категория лиц, которая чаще всех берет электросамокаты

"Мегафон": россияне старше 45 лет чаще арендуют электросамокаты, чем молодежь

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭлектросамокаты в Москве
Электросамокаты в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. В основном берут в аренду электросамокаты россияне в возрасте от 25 до 44 лет, на них приходится более половины от всех пользователей, при этом клиенты старше 45 лет пользуются кикшеринговыми сервисами больше, чем молодежь от 18 до 25 лет, подсчитали специалисты "Мегафона".
"На сегодня ядро аудитории рынка кикшеринга составляют абоненты 25-44 лет, на которых приходится порядка 55% от всех пользователей данных сервисов. Однако тренд сместился в сторону более возрастной публики - россияне 45+ все чаще берут самокаты в аренду и впервые обошли зумеров (до 25 лет), вытеснив эту группу на третье место по размеру аудитории", - говорится в исследовании.
Отмечается, что за год число пользователей кикшеринга старше 45 лет выросло на 48%, в то время как число пользователей в возрасте 25-44 лет - лишь на 15%.
В целом, аудитория российских сервисов кикшеринга за первую половину мая выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По словам аналитиков, чаще арендовать электросамокаты, как и в прошлом году, предпочитают мужчины - 54%, при этом женская аудитория за год выросла с 39% до 46%.
Больше всего сервисами кикшеринга пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской и Самарской области, а также Краснодарского края. На эти пять регионов приходится около половины от всего трафика, потраченного в приложениях аренды электросамокатов.
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