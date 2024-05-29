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Антонов прокомментировал угрозы США ввести полное торговое эмбарго с РФ

Антонов прокомментировал угрозы США ввести полное торговое эмбарго с РФ - 29.05.2024, ПРАЙМ

Антонов прокомментировал угрозы США ввести полное торговое эмбарго с РФ

Вашингтон готов развалить устоявшиеся экономические связи, заявил посол РФ Анатолий Антонов об американских угрозах ввести полное торговое эмбарго с Россией. | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T06:06+0300

2024-05-29T06:06+0300

2024-05-29T06:06+0300

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ВАШИНГТОН, 29 мая - ПРАЙМ. Вашингтон готов развалить устоявшиеся экономические связи, заявил посол РФ Анатолий Антонов об американских угрозах ввести полное торговое эмбарго с Россией. "Гордиться Вашингтону подобными заявлениями нечего. По сути, Америка публично расписывается в готовности развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи. Вдумайтесь в слова самих же чиновников Белого дома, что Соединенные Штаты с февраля 2022 года ввели более 4,5 тысячи рестрикций против физических и юридических лиц по всему миру", — сказано в комментарии Антонова, распространенном посольством РФ. Такой комментарий Антонов сделал на заявление заместителя советника американского президента по национальной безопасности Далипа Сингха, сказавшего, что США в своей санкционной политике могут дойти до введения всеобъемлющего эмбарго на торговлю с РФ. По словам Антонова, "от подобной фрагментации, продвигаемой США, страдают не только крупные корпорации, но также малые и средние предприятия, нацхозяйства развивающихся государств". "Более того, своими действиями местные власти провоцируют Россию и другие страны на ответные меры, тем самым еще больше разжигая конфликтный потенциал в мировой коммерции. Не говоря уже о дальнейшем усугублении и без того плачевной ситуации в российско-американском диалоге", - подчеркнул он. "Никакие эмбарго или санкции российскую экономику не сломают. Невозможно заставить Российскую Федерацию свернуть с ее принципиального пути. Мы продолжаем наращивать социально-экономический и промышленный потенциал. Цифры о росте нацхозяйства говорят сами за себя. От рестрикций больше проиграет Вашингтон, а также его сателлиты. Хотя здесь мало кто думает об экономических интересах Европы. Мы же используем ситуацию в качестве дополнительного импульса для развития импортозамещения, особенно в ключевых отраслях", - добавил высокопоставленный дипломат.

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сша, россия, международная торговля