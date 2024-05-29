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Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США, заявил Рябков - 29.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США, заявил Рябков
Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США, заявил Рябков - 29.05.2024, ПРАЙМ
Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США, заявил Рябков
В случае введения торгового эмбарго со стороны Вашингтона Москва будет противостоять этому решению и искать новые рынки сбыта. Таким мнением поделился... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T12:18+0300
2024-05-29T12:28+0300
экономика
россия
сша
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. В случае введения торгового эмбарго со стороны Вашингтона Москва будет противостоять этому решению и искать новые рынки сбыта. Таким мнением поделился замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Мы говорим постоянно, что США ведут с нами гибридную войну, эта война находится в горячей фазе. Обсуждение такого рода сюжетов преследует несколько целей. Первая цель - оказать психологическое воздействие на противника США, то есть на нас, создать неуверенность и беспокойство в бизнес-кругах, в обществе", — сообщил дипломат.По словам Рябкова, в России уже существует тенденция переориентации поставок на альтернативные рынки, так как есть понимание того, что США не справляются с поставленными задачами.Дипломат подчеркнул, что Россия проводит работу по подготовке и обеспечению альтернативных рынков для экспорта своей продукции. Он также указал на то, что все действия США направлены на ослабление России, но экономический блок и бизнес-структуры будут противостоять этим угрозам в практическом плане.
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россия, сша
Экономика, РОССИЯ, США
12:18 29.05.2024 (обновлено: 12:28 29.05.2024)
 
Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США, заявил Рябков

Рябков: Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. В случае введения торгового эмбарго со стороны Вашингтона Москва будет противостоять этому решению и искать новые рынки сбыта. Таким мнением поделился замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Мы говорим постоянно, что США ведут с нами гибридную войну, эта война находится в горячей фазе. Обсуждение такого рода сюжетов преследует несколько целей. Первая цель - оказать психологическое воздействие на противника США, то есть на нас, создать неуверенность и беспокойство в бизнес-кругах, в обществе", — сообщил дипломат.
По словам Рябкова, в России уже существует тенденция переориентации поставок на альтернативные рынки, так как есть понимание того, что США не справляются с поставленными задачами.
Дипломат подчеркнул, что Россия проводит работу по подготовке и обеспечению альтернативных рынков для экспорта своей продукции. Он также указал на то, что все действия США направлены на ослабление России, но экономический блок и бизнес-структуры будут противостоять этим угрозам в практическом плане.
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