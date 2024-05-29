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Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США, заявил Рябков

Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США, заявил Рябков - 29.05.2024, ПРАЙМ

Россия будет противостоять возможному торговому эмбарго США, заявил Рябков

В случае введения торгового эмбарго со стороны Вашингтона Москва будет противостоять этому решению и искать новые рынки сбыта. Таким мнением поделился... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T12:18+0300

2024-05-29T12:18+0300

2024-05-29T12:28+0300

экономика

россия

сша

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. В случае введения торгового эмбарго со стороны Вашингтона Москва будет противостоять этому решению и искать новые рынки сбыта. Таким мнением поделился замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."Мы говорим постоянно, что США ведут с нами гибридную войну, эта война находится в горячей фазе. Обсуждение такого рода сюжетов преследует несколько целей. Первая цель - оказать психологическое воздействие на противника США, то есть на нас, создать неуверенность и беспокойство в бизнес-кругах, в обществе", — сообщил дипломат.По словам Рябкова, в России уже существует тенденция переориентации поставок на альтернативные рынки, так как есть понимание того, что США не справляются с поставленными задачами.Дипломат подчеркнул, что Россия проводит работу по подготовке и обеспечению альтернативных рынков для экспорта своей продукции. Он также указал на то, что все действия США направлены на ослабление России, но экономический блок и бизнес-структуры будут противостоять этим угрозам в практическом плане.

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россия, сша