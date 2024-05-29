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Bloomberg: ЕС начнет переговоры о вступлении Украины 25 июня

Bloomberg: ЕС начнет переговоры о вступлении Украины 25 июня - 29.05.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: ЕС начнет переговоры о вступлении Украины 25 июня

ЕС намерен начать переговоры с Украиной о вступлении в блок уже 25 июня, чтобы поднять моральный дух Киева, однако блоку еще предстоит преодолеть возражения... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T14:48+0300

2024-05-29T14:48+0300

2024-05-29T14:52+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. ЕС намерен начать переговоры с Украиной о вступлении в блок уже 25 июня, чтобы поднять моральный дух Киева, однако блоку еще предстоит преодолеть возражения Венгрии, сообщает Bloomberg.По словам людей, знакомых с ситуацией, почти все 27 государств-членов поддержали начало переговоров во время заседания Совета по общим вопросам, которое пройдет в Брюсселе 25 июня. Однако до сих пор главное препятствие - позиция Венгрии. Поэтому ЕС хочет начать переговоры до того, как Будапешт станет председателем ЕС - то есть, до 1 июля. Выделение на военную помощь Украине средств в размере около 6,5 млрд евро неприемлемо для Венгрии, заявлял ранее глава венгерского МИДа Петер Сийярто. После Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе Сийярто не вышел к СМИ, но написал в соцсетях, что столкнулся с "огромным давлением" коллег.

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