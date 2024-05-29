Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg: ЕС начнет переговоры о вступлении Украины 25 июня - 29.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240529/es-848646292.html
Bloomberg: ЕС начнет переговоры о вступлении Украины 25 июня
Bloomberg: ЕС начнет переговоры о вступлении Украины 25 июня - 29.05.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: ЕС начнет переговоры о вступлении Украины 25 июня
ЕС намерен начать переговоры с Украиной о вступлении в блок уже 25 июня, чтобы поднять моральный дух Киева, однако блоку еще предстоит преодолеть возражения... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T14:48+0300
2024-05-29T14:52+0300
политика
украина
ес
вступление украины в ес
вступление в ес
венгрия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_0:108:2400:1458_1920x0_80_0_0_389993a78b6998c968b53185a86bdfa3.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. ЕС намерен начать переговоры с Украиной о вступлении в блок уже 25 июня, чтобы поднять моральный дух Киева, однако блоку еще предстоит преодолеть возражения Венгрии, сообщает Bloomberg.По словам людей, знакомых с ситуацией, почти все 27 государств-членов поддержали начало переговоров во время заседания Совета по общим вопросам, которое пройдет в Брюсселе 25 июня. Однако до сих пор главное препятствие - позиция Венгрии. Поэтому ЕС хочет начать переговоры до того, как Будапешт станет председателем ЕС - то есть, до 1 июля. Выделение на военную помощь Украине средств в размере около 6,5 млрд евро неприемлемо для Венгрии, заявлял ранее глава венгерского МИДа Петер Сийярто. После Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе Сийярто не вышел к СМИ, но написал в соцсетях, что столкнулся с "огромным давлением" коллег.
https://1prime.ru/20240529/vengriya-848640444.html
украина
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_156:0:2244:1566_1920x0_80_0_0_33dd3fb3694b0b12896746d01812dcc4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, ес, вступление украины в ес, вступление в ес, венгрия
Политика, УКРАИНА, ЕС, вступление Украины в ЕС, вступление в ЕС, ВЕНГРИЯ
14:48 29.05.2024 (обновлено: 14:52 29.05.2024)
 
Bloomberg: ЕС начнет переговоры о вступлении Украины 25 июня

Bloomberg: ЕС начнет переговоры о вступлении Украины 25 июня

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. ЕС намерен начать переговоры с Украиной о вступлении в блок уже 25 июня, чтобы поднять моральный дух Киева, однако блоку еще предстоит преодолеть возражения Венгрии, сообщает Bloomberg.
По словам людей, знакомых с ситуацией, почти все 27 государств-членов поддержали начало переговоров во время заседания Совета по общим вопросам, которое пройдет в Брюсселе 25 июня. Однако до сих пор главное препятствие - позиция Венгрии. Поэтому ЕС хочет начать переговоры до того, как Будапешт станет председателем ЕС - то есть, до 1 июля.
Выделение на военную помощь Украине средств в размере около 6,5 млрд евро неприемлемо для Венгрии, заявлял ранее глава венгерского МИДа Петер Сийярто. После Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе Сийярто не вышел к СМИ, но написал в соцсетях, что столкнулся с "огромным давлением" коллег.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
Сийярто исключил отправку венгерских солдат на Украину
13:09
 
ПолитикаУКРАИНАЕСвступление Украины в ЕСвступление в ЕСВЕНГРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала