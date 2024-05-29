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ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военного - 29.05.2024, ПРАЙМ
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ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военного
ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военного - 29.05.2024, ПРАЙМ
ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военного
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал дело "Резникова против Украины" в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова, пишет агентство... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T14:19+0300
2024-05-29T14:19+0300
политика
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еспч
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал дело "Резникова против Украины" в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на правозащитницу Ирину Вихореву."На днях из ЕСПЧ пришел ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием Резников против Украины, однако, ссылаясь на 39 статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере", — рассказала собеседница агентства.Отмечается, что бывший шахтер Резников присоединился к волонтерскому отряду на фронте после начала спецоперации на Украине. Через полтора года он попал в плен к ВСУ, а украинские силовики заставили его дочь делать фогорафии российских военных объектов в обмен на прекращение издевательств над военнопленным.После этого Дочь Резниоква обратилась за помощью к правозащитникам, которые сейчас собирают материалы для обращения. Адвокат также передал информацию о пытках в МИД Швейцарии.Ране сообщалось, что тема военнопленных также будет затронута на предстоящей конференции по Украине в Швейцарии.
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россия, украина, еспч
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕСПЧ
14:19 29.05.2024
 
ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военного

РИА Новости: ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток россиянина Резникова

© РИА Новости . Доминик Вомер | Перейти в медиабанкЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Доминик Вомер
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал дело "Резникова против Украины" в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на правозащитницу Ирину Вихореву.
"На днях из ЕСПЧ пришел ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием Резников против Украины, однако, ссылаясь на 39 статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере", — рассказала собеседница агентства.
Отмечается, что бывший шахтер Резников присоединился к волонтерскому отряду на фронте после начала спецоперации на Украине. Через полтора года он попал в плен к ВСУ, а украинские силовики заставили его дочь делать фогорафии российских военных объектов в обмен на прекращение издевательств над военнопленным.
После этого Дочь Резниоква обратилась за помощью к правозащитникам, которые сейчас собирают материалы для обращения. Адвокат также передал информацию о пытках в МИД Швейцарии.
Ране сообщалось, что тема военнопленных также будет затронута на предстоящей конференции по Украине в Швейцарии.
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