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ФАС возбудила дело против "Уральской стали" - 29.05.2024, ПРАЙМ
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ФАС возбудила дело против "Уральской стали"
ФАС возбудила дело против "Уральской стали" - 29.05.2024, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело против "Уральской стали"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании "Уральская сталь" из-за повышения цен на сталь для строительства мостов в... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T10:03+0300
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фас рф
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании "Уральская сталь" из-за повышения цен на сталь для строительства мостов в 2022 году более чем на 70% при снижении себестоимости, сообщила служба. "ФАС возбудила дело в отношении АО "Уральская сталь" на рынке мостостали", - говорится в пресс релизе службы. "По результатам анализа состояния конкуренции служба установила, что компания "Уральская сталь" занимает доминирующее положение на рынке. Анализ показателей хозяйственной деятельности организации показал, что в условиях снижения себестоимости компания увеличила цену на эту продукцию. С февраля по июнь 2022 года рост составил более чем 70%", - добавляется в сообщении. "Уральская сталь" - один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра.
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фас рф, уральская сталь
ФАС РФ, Уральская сталь
10:03 29.05.2024
 
ФАС возбудила дело против "Уральской стали"

ФАС РФ возбудила дело против "Уральской стали" из-за роста цен в 2022 году

© fotolia.com / branexСталевар
Сталевар - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© fotolia.com / branex
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании "Уральская сталь" из-за повышения цен на сталь для строительства мостов в 2022 году более чем на 70% при снижении себестоимости, сообщила служба.
"ФАС возбудила дело в отношении АО "Уральская сталь" на рынке мостостали", - говорится в пресс релизе службы.
"По результатам анализа состояния конкуренции служба установила, что компания "Уральская сталь" занимает доминирующее положение на рынке. Анализ показателей хозяйственной деятельности организации показал, что в условиях снижения себестоимости компания увеличила цену на эту продукцию. С февраля по июнь 2022 года рост составил более чем 70%", - добавляется в сообщении.
"Уральская сталь" - один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра.
 
ФАС РФУральская сталь
 
 
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