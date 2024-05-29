https://1prime.ru/20240529/fiasko-848626436.html

Затея провалилась. Раскрыто очередное фиаско Зеленского

Затея провалилась. Раскрыто очередное фиаско Зеленского - 29.05.2024, ПРАЙМ

Затея провалилась. Раскрыто очередное фиаско Зеленского

Решения об отказе некоторых лидеров стран Глобального Юга приехать на саммит по Украине в Швейцарии свидетельствуют о том, что изначальный план Владимира... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T08:06+0300

2024-05-29T08:06+0300

2024-05-29T08:06+0300

политика

саммит

украина

алексей пушков

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:9:1629:925_1920x0_80_0_0_557eaf64adcd3e80d969efd77a367a68.jpg

МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Решения об отказе некоторых лидеров стран Глобального Юга приехать на саммит по Украине в Швейцарии свидетельствуют о том, что изначальный план Владимира Зеленского провалился, сенатор Алексей Пушков. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.По его словам, изначально организаторы пригласили на мероприятие 160 государств и оно было задумано как "глобальное", но, согласно последним данным, на встречу намерены прибыть представители лишь 70 стран, причем большая их часть направит наблюдателей невысокого ранга."На сегодня известно, что саммите не будет ни Байдена, ни Си Цзиньпина, ни президента Бразилии Лулы. Это означает, что затея с принятием общей платформы по решению кризиса, которая объединила бы Глобальный Запад и Глобальный Юг, в Швейцарии принята не будет. С точки зрения изначального замысла — собрать руководителей 160 ведущих и значимых стран мира — это уже фиаско", — пояснил Пушков.Он также считает, что более половины приглашенных не разделяют подход Запада к решению украинской проблемы, считая его нереалистичным, а самом мероприятие — бессмысленным.Ранее Bloomberg сообщил, что президент США Джо Байден, скорее всего, не будет участвовать в саммите, так как в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию.Агентство Синьхуа сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.В администрации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы РИА Новости заявили, что он не поедет на саммит. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы агентству также сообщили что он также не планирует участвовать в конференции из-за мероприятий после выборов.Швейцария проведет конференцию по Украине 15-16 июня поблизости от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Москва ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить России ультиматум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.

https://1prime.ru/20240528/polyaki-848610215.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

саммит, украина, алексей пушков