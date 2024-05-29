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Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий Госсовета
Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий Госсовета - 29.05.2024, ПРАЙМ
Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий Госсовета
Президент России Владимир Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий госсовета, которые будут участвовать в подготовке новых национальных... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T18:43+0300
2024-05-29T18:43+0300
2024-05-29T18:43+0300
политика
владимир путин
госсовет
полномочия
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий госсовета, которые будут участвовать в подготовке новых национальных проектов. "Предлагаю немного скорректировать работу комиссии Госсовета, а именно расширить полномочия их председателей, которые войдут в проектные комитеты по национальным проектам в качестве заместителей руководителей", - сказал Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
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владимир путин, госсовет, полномочия
Политика, Владимир Путин, Госсовет, полномочия
Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий Госсовета
Путин: предлагаю расширить полномочия председателей комиссий Госсовета
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий госсовета, которые будут участвовать в подготовке новых национальных проектов.
"Предлагаю немного скорректировать работу комиссии Госсовета, а именно расширить полномочия их председателей, которые войдут в проектные комитеты по национальным проектам в качестве заместителей руководителей", - сказал Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.