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Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий Госсовета

Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий Госсовета - 29.05.2024, ПРАЙМ

Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий Госсовета

Президент России Владимир Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий госсовета, которые будут участвовать в подготовке новых национальных... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T18:43+0300

2024-05-29T18:43+0300

2024-05-29T18:43+0300

политика

владимир путин

госсовет

полномочия

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий госсовета, которые будут участвовать в подготовке новых национальных проектов. "Предлагаю немного скорректировать работу комиссии Госсовета, а именно расширить полномочия их председателей, которые войдут в проектные комитеты по национальным проектам в качестве заместителей руководителей", - сказал Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

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владимир путин, госсовет, полномочия