Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий Госсовета - 29.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240529/gossovet-848654055.html
Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий Госсовета
Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий Госсовета - 29.05.2024, ПРАЙМ
Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий Госсовета
Президент России Владимир Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий госсовета, которые будут участвовать в подготовке новых национальных... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T18:43+0300
2024-05-29T18:43+0300
политика
владимир путин
госсовет
полномочия
https://cdnn.1prime.ru/img/82235/83/822358341_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_1d8ed65b7a6ec9ca4162ad70a58fcc69.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий госсовета, которые будут участвовать в подготовке новых национальных проектов. "Предлагаю немного скорректировать работу комиссии Госсовета, а именно расширить полномочия их председателей, которые войдут в проектные комитеты по национальным проектам в качестве заместителей руководителей", - сказал Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82235/83/822358341_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29eedac3ac0167558135cebc76002f88.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, госсовет, полномочия
Политика, Владимир Путин, Госсовет, полномочия
18:43 29.05.2024
 
Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий Госсовета

Путин: предлагаю расширить полномочия председателей комиссий Госсовета

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЗаседание Государственного совета РФ в Кремле
Заседание Государственного совета РФ в Кремле - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил расширить полномочия председателей комиссий госсовета, которые будут участвовать в подготовке новых национальных проектов.
"Предлагаю немного скорректировать работу комиссии Госсовета, а именно расширить полномочия их председателей, которые войдут в проектные комитеты по национальным проектам в качестве заместителей руководителей", - сказал Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
 
ПолитикаВладимир ПутинГоссоветполномочия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала