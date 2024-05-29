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Раскрыто, сколько составит налоговый вычет за значок ГТО
Раскрыто, сколько составит налоговый вычет за значок ГТО - 29.05.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько составит налоговый вычет за значок ГТО
Налоговый вычет за сдачу норматива ГТО составит 500 рублей в месяц и будет действовать в течение года после получения или подтверждения соответствующего знака... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T12:50+0300
2024-05-29T12:50+0300
2024-05-29T12:50+0300
налоги
минфин
налоговый вычет
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Налоговый вычет за сдачу норматива ГТО составит 500 рублей в месяц и будет действовать в течение года после получения или подтверждения соответствующего знака отличия, то есть налогоплательщик фактически сможет вернуть себе 13% от этой суммы, или 65 рублей уплаченных налогов в месяц, говорится в подготовленном Минфином РФ проекте поправок, с которым ознакомилось РИА Новости.Президент РФ в своем послании Федеральному собранию предложил давать гражданам налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО. Минфин пояснил, что данные вычеты будут применяться работодателем при выплате заработной платы и исчислении НДФЛ по аналогии с иными стандартными вычетами. Условием получения вычета также является прохождение диспансеризации.Предложенная министерством поправка распространяет стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода на лиц, выполнивших нормативы комплекса "Готов к труду и обороне", соответствующие их возрастной группе, и награжденных знаком отличия, а также на лиц, подтвердивших полученный знак отличия". РИА Новости подсчитало, что сумма возврата НДФЛ по ставке 13% при получении максимального вычета составит 65 рублей в месяц."Указанный вычет предоставляется с 1 января календарного года, в котором произошло награждение соответствующим знаком отличия или его подтверждение, в течение 12 следующих подряд месяцев при условии прохождения налогоплательщиком диспансеризации в соответствующем календарном году", – объясняется в документе.При этом налоговый агент, в качестве которого чаще всего выступает работодатель, вправе применить налоговый вычет, предусмотренный настоящим абзацем, "единовременно в сумме за весь налоговый период в любом месяце такого периода, но не ранее месяца подтверждения налогоплательщиком права на указанный налоговый вычет".То есть налогоплательщик, получив значок ГТО, может отнести документы в свою бухгалтерию и сокращать сумму взимаемого НДФЛ на 65 рублей каждый месяц либо единовременно - на 780 рублей за весь год.
https://1prime.ru/20240529/ndfl-848637810.html
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минфин, налоговый вычет
Налоги, Минфин, налоговый вычет
Раскрыто, сколько составит налоговый вычет за значок ГТО
Минфин: налоговый вычет за значок ГТО составит 500 рублей в месяц
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Налоговый вычет за сдачу норматива ГТО составит 500 рублей в месяц и будет действовать в течение года после получения или подтверждения соответствующего знака отличия, то есть налогоплательщик фактически сможет вернуть себе 13% от этой суммы, или 65 рублей уплаченных налогов в месяц, говорится в подготовленном Минфином РФ проекте поправок, с которым ознакомилось РИА Новости.
Президент РФ в своем послании Федеральному собранию предложил давать гражданам налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО. Минфин пояснил, что данные вычеты будут применяться работодателем при выплате заработной платы и исчислении НДФЛ по аналогии с иными стандартными вычетами. Условием получения вычета также является прохождение диспансеризации.
Предложенная министерством поправка распространяет стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода на лиц, выполнивших нормативы комплекса "Готов к труду и обороне", соответствующие их возрастной группе, и награжденных знаком отличия, а также на лиц, подтвердивших полученный знак отличия". РИА Новости подсчитало, что сумма возврата НДФЛ по ставке 13% при получении максимального вычета составит 65 рублей в месяц.
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"Указанный вычет предоставляется с 1 января календарного года, в котором произошло награждение соответствующим знаком отличия или его подтверждение, в течение 12 следующих подряд месяцев при условии прохождения налогоплательщиком диспансеризации в соответствующем календарном году", – объясняется в документе.
При этом налоговый агент, в качестве которого чаще всего выступает работодатель, вправе применить налоговый вычет, предусмотренный настоящим абзацем, "единовременно в сумме за весь налоговый период в любом месяце такого периода, но не ранее месяца подтверждения налогоплательщиком права на указанный налоговый вычет".
То есть налогоплательщик, получив значок ГТО, может отнести документы в свою бухгалтерию и сокращать сумму взимаемого НДФЛ на 65 рублей каждый месяц либо единовременно - на 780 рублей за весь год.