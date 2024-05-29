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Губернатор Камчатки заявил, что делать прогнозы по ценам на икру пока рано - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Губернатор Камчатки заявил, что делать прогнозы по ценам на икру пока рано
Губернатор Камчатки заявил, что делать прогнозы по ценам на икру пока рано - 29.05.2024, ПРАЙМ
Губернатор Камчатки заявил, что делать прогнозы по ценам на икру пока рано
Делать прогнозы по ценам на икру рано, она складывается в результате рыночных факторов, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов. | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T06:32+0300
2024-05-29T06:32+0300
экономика
камчатка
лососевая икра
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Делать прогнозы по ценам на икру рано, она складывается в результате рыночных факторов, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Мы делаем так, чтобы, самое главное, гарантировать качество и обеспечить доступность для жителей центральных регионов страны нашей камчатской рыбной продукцией. Цена складывается на основе рыночных факторов, поэтому делать какие-то прогнозы преждевременно", - сказал Солодов, отвечая на вопрос, можно ли ожидать понижения цен на икру. В России с 1 мая началась обязательная маркировка красной и черной икры. Ранее эксперты сообщали РИА Новости, что спрос и объемы реализации красной икры выросли в России, а цены, напротив, снизились, как и доля "серой" продукции на рынке.
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камчатка, лососевая икра
Экономика, КАМЧАТКА, лососевая икра
06:32 29.05.2024
 
Губернатор Камчатки заявил, что делать прогнозы по ценам на икру пока рано

Глава Камчатки: прогнозировать цены на икру рано, ее определят факторы рынка

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПродажа красной икры во Владивостоке
Продажа красной икры во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Делать прогнозы по ценам на икру рано, она складывается в результате рыночных факторов, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Мы делаем так, чтобы, самое главное, гарантировать качество и обеспечить доступность для жителей центральных регионов страны нашей камчатской рыбной продукцией. Цена складывается на основе рыночных факторов, поэтому делать какие-то прогнозы преждевременно", - сказал Солодов, отвечая на вопрос, можно ли ожидать понижения цен на икру.
В России с 1 мая началась обязательная маркировка красной и черной икры. Ранее эксперты сообщали РИА Новости, что спрос и объемы реализации красной икры выросли в России, а цены, напротив, снизились, как и доля "серой" продукции на рынке.
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ЭкономикаКАМЧАТКАлососевая икра
 
 
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