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Аналитики представили первый в России индекс сырьевых экспортных цен

Аналитики представили первый в России индекс сырьевых экспортных цен - 29.05.2024, ПРАЙМ

Аналитики представили первый в России индекс сырьевых экспортных цен

Аналитики российского Центра ценовых индексов (ЦЦИ) представили индекс сырьевых цен российского экспорта, который позволяет более достоверно оценить стоимость... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T05:19+0300

2024-05-29T05:19+0300

2024-05-29T05:20+0300

экономика

экспорт

цены

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Аналитики российского Центра ценовых индексов (ЦЦИ) представили индекс сырьевых цен российского экспорта, который позволяет более достоверно оценить стоимость поставок ресурсов на мировой рынок, следует из материалов аналитиков центра. Согласно материалам, индекс сырьевых цен ЦЦИ - это сводный индекс цен на российское сырье, который рассчитывается еженедельно и оперативно на основании текущих цен. Товары, учитывающиеся в индексе, - это нефтепродукты, нефть, газ, уголь, подсолнечное масло, пшеница, метанол и удобрения, они занимают 65-70% сырьевого экспорта России. При этом цены этих товаров взвешены с учетом их доли в экспорте. А в индексе отдельно учитываются цены экспорта нефти и газа в восточном направлении, отмечают аналитики. Новый индекс имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогичными иностранными индексами. Он независим от доступности внешних данных, учитывает специфику структуры российского экспорта и национальных котировок, добавляют аналитики. На вопрос РИА Новости, первый ли это такой индекс на российском рынке, в компании ответили утвердительно.

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экспорт, цены