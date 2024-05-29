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В Минэкономразвития подсчитали уровень инфляции в России
В Минэкономразвития подсчитали уровень инфляции в России - 29.05.2024, ПРАЙМ
В Минэкономразвития подсчитали уровень инфляции в России
Инфляция в России на 27 мая составила 8,07% в годовом выражении против 8,03% на 20 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T19:42+0300
2024-05-29T19:42+0300
2024-05-29T19:43+0300
экономика
инфляция
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России на 27 мая составила 8,07% в годовом выражении против 8,03% на 20 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 21 по 27 мая 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,10%, год к году рост цен составил 8,07%", - говорится в обзоре Минэкономразвития. Авторы документа отмечают, что в сегменте продовольственных товаров рост составил 0,08%, в том числе на фоне продолжения дефляции на плодоовощную продукцию. В секторе непродовольственных товаров цены выросли на 0,05% на фоне снижения цен на электро- и бытовые приборы. "Цены на легковые автомобили практически не изменились (0,01%). Продолжилась дефляция электро- и бытовых приборов (-0,27%)", - пишут авторы обзора. Что касается сегмента регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен составил 0,29% на фоне роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы на 2,9%.
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инфляция
В Минэкономразвития подсчитали уровень инфляции в России
Минэк: инфляция в России на 27 мая составила 8,07% в годовом выражении
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России на 27 мая составила 8,07% в годовом выражении против 8,03% на 20 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За неделю с 21 по 27 мая 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,10%, год к году рост цен составил 8,07%", - говорится в обзоре Минэкономразвития.
Авторы документа отмечают, что в сегменте продовольственных товаров рост составил 0,08%, в том числе на фоне продолжения дефляции на плодоовощную продукцию.
В секторе непродовольственных товаров цены выросли на 0,05% на фоне снижения цен на электро- и бытовые приборы. "Цены на легковые автомобили практически не изменились (0,01%). Продолжилась дефляция электро- и бытовых приборов (-0,27%)", - пишут авторы обзора.
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Что касается сегмента регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен составил 0,29% на фоне роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы на 2,9%.