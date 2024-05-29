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Стал известен ценовой диапазон IPO IVA Technologies

Стал известен ценовой диапазон IPO IVA Technologies - 29.05.2024, ПРАЙМ

Стал известен ценовой диапазон IPO IVA Technologies

Ценовой диапазон IPO российского разработчика сервисов для корпоративных коммуникаций IVA Technologies установлен на уровне 280-300 рублей за акцию, это... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T09:52+0300

2024-05-29T09:52+0300

2024-05-29T09:52+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Ценовой диапазон IPO российского разработчика сервисов для корпоративных коммуникаций IVA Technologies установлен на уровне 280-300 рублей за акцию, это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 28 миллиардов рублей до 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. "Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 280 рублей до 300 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 28 миллиардов рублей до 30 миллиардов рублей", - сказано в сообщении. Итоговая цена будет установлена по итогам окончания сбора заявок инвесторов, который начнется 29 мая и завершится 3 июня. Старт торгов запланирован на 4 июня. Акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Уточняется, что в рамках размещения действующие акционеры-основатели предложат до 11 миллионов акций - это соответствует 11% акционерного капитала компании. После IPO они сохранят мажоритарную долю в акционерном капитале. Ранее в мае IVA Technologies сообщала о том, что планирует выйти на Московскую биржу в первой половине июня, доля акций группы в свободном обращении может составить около 10%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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